Place aux activités estivales en Estrie

L'an dernier, un maximum de 2000 à 2500 personnes étaient permises sur les lieux. Cette année, davantage de vacanciers seront admis sur place. Certaines règles sanitaires demeurent cependant en vigueur, explique Hélène Bélisle, conseillère en marketing pour Bromont, montagne d'expériences.

On s’attend à un bel été. On est chanceux, on a gagné un peu plus de flexibilité par rapport à l’année dernière. Notre priorité cet été au parc aquatique, c’est que la distanciation entre les différentes bulles familiales soit respectée, et que le port du masque soit respecté dans les zones obligatoires, soit les lieux intérieurs et les files d’attente , souligne-t-elle.

Ceux qui achètent leur billet journalier devront réserver en avance. Contrairement à l'an dernier, le billet pour le parc aquatique ne donnera pas accès aux activités sur la montagne.

Le parc aquatique Amazoo du Zoo de Granby, de son côté, est ouvert depuis samedi dernier.

Le Village québécois d’antan ouvre aussi ses portes

Le Village Québécois d'Antan de Drummondville. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Jeudi, le Village québécois d’antan, à Drummondville, a également entamé sa saison estivale.

Pandémie ou non, il y aura de l'activité cet été au Village, explique Stéfany Duguay, directrice des communications et du marketing du Village.

On revient au cœur du Village. C’est l’animation, les jeux, les récits, les expériences, le côté éducatif par rapport au côté historique notamment .

Les activités se dérouleront du mercredi au dimanche, dans le respect des mesures sanitaires.