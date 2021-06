Plusieurs bâtiments endommagés à Sioux Lookout pendant une tempête

Le greffier de Sioux Lookout, Brian MacKinnon, a déclaré que les vents de mercredi soir ont causé des dommages importants, abattant de nombreux arbres et lignes électriques et endommageant un certain nombre de bâtiments.

L'hôtel Sunset Inn and Suites a subi des dommages importants pendant la tempête, ce qui a entraîné le déplacement de plus de 90 patients de l'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout.

La Municipalité a proposé d'aider à trouver un hébergement pour ces personnes.

Plusieurs installations, dont la bibliothèque municipale, l’hôtel de ville et le centre récréatif, auraient subi des dommages à leur toit.

Le personnel municipal continue d'évaluer les dégâts.

Pannes de courant

Jeudi matin, de nombreuses zones de la communauté étaient privées d'électricité.

Hydro One faisait aussi état jeudi soir de 405 clients sans électricité au nord-ouest de Sioux Lookout.

Sioux Lookout Hydro a déclaré que ses équipes travaillaient à dégager les arbres et branches tombées sur les principales lignes d'alimentation.

On s'attendait à ce que le secteur de Hudson soit privé d'électricité jusqu'en fin d'après-midi ou en soirée.

Sioux Lookout est situé à 270 km au nord-ouest de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Caroline Bordua

Des équipes de Synergy North, qui dessert Thunder Bay et Kenora, ont été envoyées pour aider à rétablir le courant dans les zones rurales.

M. MacKinnon a indiqué que certaines routes étaient bloquées par des arbres abattus, mais que les efforts se poursuivaient pour dégager les débris.

La Municipalité a déclaré que, bien que des avions aient été endommagés, aucun dommage majeur n'a été signalé à l'aéroport lui-même et le service n'a pas été interrompu.