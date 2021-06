« Les élèves ont été des héros », selon un directeur d'école

Je suis content que la fin de l'année arrive , souligne Pierre Roy. Les vacances sont méritées pour tout le monde, les élèves, les enseignants, le personnel et les parents. Nous aurons besoin de faire des activités sans masque!

Pierre Roy estime avoir beaucoup appris de l'année scolaire qui vient de s'écouler, et il souhaite une rentrée en septembre sous le signe de la normalité. Photo : Radio-Canada

Le directeur s'estime chanceux d'avoir pu passer une année sans fermeture, comme c'est arrivé dans d'autres écoles. Il n'y a eu qu'une fermeture pour la canicule , lance Pierre Roy. C'est une chose que je n'aurais jamais crue. Nous avons été surpris par plusieurs premières cette année.

Le directeur a produit son bilan de fin d'année afin d'informer les parents après une année scolaire hors de l'ordinaire.

Habituellement, durant une année, on peut planifier, on peut prévoir tout le calendrier. Là, nous devions gérer au quotidien, sans trop savoir la suite. Gérer l'inconnu, l'incertitude, toujours revérifier pour tenir compte des ajustements aux directives. "Est-ce qu'on peut? Ou pas? De quelle manière on peut avec les différentes phases?"' L'adaptation continuelle, ça a été notre plus gros défi. Pour le personnel, le port du masque continuel pour animer, durant les phases rouge et orange, c'était moins évident. C'est là que j'ai vu le plus gros impact , explique Pierre Roy.

Les élèves ont été des héros. De temps en temps, il fallait faire des rappels, mais de façon générale, ç'a été excellent. Une citation de :Pierre Roy, directeur de l'école Abbey-Landry

Les élèves ont manqué trois mois de scolarisation l'an dernier, une situation qui n'inquiète pas Pierre Roy outre mesure.

Nous allons suivre les élèves, mais moi je ne suis pas préoccupé. Nous avons aussi développé une résilience, de la tolérance à l'incertitude, et ça, c'est une habileté qui va être utile. Ça fait partie de l'adaptation de vie, souligne-t-il.

Les « bons côtés » de la pandémie

Cette situation hors de la norme a même eu certains bons côtés, selon lui. Ce que je dirais, c'est que grâce à la pandémie, nous avons fait le ménage et remis en question nos habitudes, pour revenir aux composantes essentielles.

L'école a aussi pris le virage technologique évoqué récemment par le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy

Nous avions commencé, avec le concours de notre fondation, à équiper nos élèves de tablettes [électroniques] , explique Pierre Roy. Ce travail-là est fait. Le personnel et les élèves ont été préparés à l'enseignement à distance, ce qu'heureusement nous n'avons pas eu à vivre. Mais au niveau technologique, nous avons fait des pas de géant en très peu de temps.

Quel souhait formule-t-il pour la prochaine année? Un retour à la normale sans masque, lance Pierre Roy en riant.

Des élèves de l'école Abbey-Landry de Memramcook. Photo : Gracieuseté/Julie LeBlanc

Nous avons hâte de faire des rassemblements pour voir de près tous les élèves en même temps. Ça été fait virtuellement cette année, mais ce n'est pas pareil. Une citation de :Pierre Roy, directeur de l'école Abbey-Landry

Je ne voudrais pas vivre dix autres années de direction d'école comme cette année, même si nous avons appris des choses. Tout ça nous confirme que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de contacts, de présence, même si la technologie est un levier important.

Avec des renseignements de Marie-Hélène Lange