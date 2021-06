C’est énorme le nombre de tombes anonymes. Je suis solidaire avec eux. Une citation de :Monseigneur Donald Bolen, archevêque de Regina

Il explique avoir travaillé de près avec la Première Nation de Cowessess après que celle-ci le lui ait demandé.

Le diocèse a d'ailleurs contribué financièrement aux recherches, mais la COVID-19 a arrêté une grande partie des contributions , ajoute-t-il.

Un long voyage dans le traumatisme et la souffrance

Monseigneur Bolen sait que les prochaines étapes seront parsemées de souffrances.

Ce sera un long voyage, mais il faut connaître la vérité. Cela apporte beaucoup de traumatisme et de souffrance. Nous sommes prêts à aider où on le peut. [On peut] s'excuser de nouveau, mais [il faut] prendre des actions pour agir sur ses excuses. On veut participer aux efforts. Ce travail sur les sites, c’est très important. Même si c’est très difficile, ça doit être fait.

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan avait déjà demandé des excuses de la part du pape François lorsque les 215 tombes avaient été découvertes à Kamloops, en Colombie-Britannique.

La demande a été réitérée par le chef de la Première Nation Cowessess, Cadmus Delorme, en conférence de presse, jeudi.

Le pape se dit prêt à accueillir une délégation au Vatican.

Les évêques au Canada travaillent depuis deux ans avec les chefs autochtones du pays pour organiser un voyage à Rome cette année avec les survivants, les aînés et les jeunes afin qu'ils puissent parler directement avec le Pape François , a mentionné Mgr Bolen.

Ce dernier est toutefois catégorique : le souverain pontife ne fera pas de voyage au Canada.

Avec les informations de Raphaële Frigon et Katia St-Jean