Par respect, d'autres municipalités annulent la fête du Canada

Depuis la découverte de restes d’enfants à Kamloops et, cette semaine, de tombes non marquées près de Marieval en Saskatchewan, le pays est secoué par son passé. Cela brise nos cœurs d’apprendre une telle tragédie , a déclaré la mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain.

Au Nouveau-Brunswick, Cap-Pelé a ouvert le bal plus tôt cette semaine en annonçant qu'elle ne célébrerait pas la fête du Canada. De nombreuses villes canadiennes ont pris la même décision.

En raison de cette tragédie et de l’impact sur nos amis et partenaires de la Première Nation Pabineau et de toutes les Premières Nations au Canada, une journée solennelle et de réflexion est vue comme étant d’une grande importance à ce temps

Une citation de :Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst