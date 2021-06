Soccer : les joueurs de la CPL heureux de retourner enfin au jeu

La Ligue, qui en est à sa troisième saison d'existence, a dévoilé le format de sa campagne 2021 jeudi. Une fois de plus, elle a dû ajuster ses plans à cause de la pandémie.

Les huit équipes du circuit entameront la saison dans un environnement contrôlé à Winnipeg, au Manitoba. Chacune des équipes y disputera huit matchs en un mois. Les équipes doivent ensuite retourner dans leur marché respectif pour la suite de leur calendrier de 28 parties.

Dire que les joueurs ont hâte de jouer serait un euphémisme.

Ça fait longtemps. Trop longtemps , avoue candidement David Choinière, du Forge FC de Hamilton. Nous, notre dernier match remonte à décembre, alors on a hâte que ça recommence!

Ça fait plus de six mois qu'on a joué notre dernier match. Six mois, c'est trop long pour un joueur de foot! D'habitude, ce serait trois mois [maximum], alors ça va faire du bien. De savoir qu'on aura une saison complète, c'est une bonne nouvelle , ajoute-t-il.

David Choinière en sera à sa troisième saison avec le Forge FC de Hamilton. Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Bien qu'il se dise ravi du début de saison qui approche, Choinière concède que la préparation pour la saison a été pour le moins compliquée. Les joueurs de son équipe ont eu très peu de temps pour s'entraîner ensemble en vue de la bulle à Winnipeg.

On a commencé à s'entraîner, puis on a eu des restrictions et on a dû s'arrêter plusieurs fois donc on a eu beaucoup [d'appels] sur Zoom, beaucoup d'entraînements à la maison, mais pas beaucoup sur le terrain, dit-il. Ça n'a pas été une présaison normale.

Parmi les huit équipes de la CPL, le Forge FC est probablement celle qui a eu le moins de temps de préparation en raison des mesures sanitaires en place en Ontario ces derniers mois. L'Atlético d'Ottawa a tenu son camp d'entraînement en Espagne, alors que des équipes de l'Ouest canadien comme le FC Edmonton et le Cavalry FC, de Calgary, ont profité d'un allègement des mesures sanitaires en Alberta pour entamer leur préparation.

Qu'à cela ne tienne, Choinière et son équipe caressent de grandes ambitions. Champions lors des deux premières saisons de la CPL, ils souhaitent défendre leur titre, mais aussi battre le Toronto FC qu'ils affronteront en finale du championnat canadien en 2021.

On veut gagner un troisième titre de suite. On veut marquer l'histoire de la Ligue et être une force dans la Ligue. On a les joueurs pour le faire donc le but final n'a pas changé , dit-il.

Le York United FC dans le même bateau

Les frères Felix et Chrisnovic N'sa disputeront une première saison ensemble dans la Première ligue canadienne. Photo : Photo offerte par York United FC

Dans le Grand Toronto, le York United FC a rencontré des pépins similaires à ceux du Forge FC dans sa préparation, mais maintenant qu'elle est à Winnipeg, l'équipe regarde droit devant. À l'instar de leurs coéquipiers, les frères N'sa, Chrisnovic et Felix, ont d'ailleurs une raison de plus d'apprécier cette saison à venir puisqu'ils joueront ensemble pour la toute première fois.

Felix, le plus jeune, fera ses débuts professionnels; son frère aîné a rejoint l'équipe de la région de York après deux excellentes saisons avec les Wanderers de Halifax, aussi en CPL.

Bien qu'ils enfileront le même maillot, leurs objectifs individuels seront forts différents cette saison. Chrisnovic espère poursuivre sur la lancée de son excellente campagne 2020 qui lui a valu d'être nommé au titre de meilleur joueur de moins de 21 ans.

C'est sûr qu'on veut tous gagner la Ligue, finir le plus haut dans le classement, faire tout en sorte pour que ça se passe bien, mais individuellement, j'aimerais aussi marquer un certain nombre de buts et de passes décisives, faire en sorte qu'on n'encaisse pas de but, parce que mon but, c'est de faire un saut dans les ligues supérieures dans les années qui viennent , dit l'aîné.

Pour moi, c'est un peu plus différent, concède Felix. Je suis encore un peu jeune. Je suis plus là pour m'entraîner, prendre de l'expérience et apprendre comment ça se passe dans le monde des professionnels.

J'ai surtout hâte qu'il puisse jouer des matchs devant des foules, parce qu'il n'a pas encore connu ça , lui renvoie son frère.

Quoi qu'il advienne de la saison, Chrisnovic et Felix N'sa assurent qu'ils profiteront pleinement de cette chance qu'ils ont de fouler le terrain pour la même équipe. Le Forge FC et le York United FC disputeront tous deux leur premier match de la saison dimanche, contre le Valour FC et le Cavalry FC respectivement.