Lucien Bouchard devient citoyen d'honneur de la Ville de Montréal

La mairesse Valérie Plante a souligné l'engagement de l'ex-chef péquiste à l'endroit du Québec et de sa population.

Défenseur de l’équité entre les hommes et les femmes et du sort des générations futures, Lucien Bouchard a toujours eu un sens profond du service public , a affirmé Mme Plante dans un communiqué de presse.

M. Bouchard a su naviguer avec brio, prestance et résilience à travers des épisodes personnels et politiques difficiles, ce qui lui vaut le respect et l'admiration de la population.

Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal