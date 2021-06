COVID-19 : 73 nouveaux cas signalés une semaine avant la réouverture complète de l'Alberta

NLDR : Une version précédente de cet article contenait plusieurs chiffres erronés. Ces erreurs ont depuis été corrigées.

La moyenne des cas positifs au cours des sept derniers jours est de 1,79 %.

Le nombre de personnes hospitalisées a baissé à 190 personnes, dont 50 qui sont toujours aux soins intensifs.

En date du 23 juin, 3 963 419 doses de vaccin ont été administrées. Jusqu'à 71,1 % de la population admissible a reçu au moins une dose et 33 % des Albertains de 12 ans et plus sont maintenant complètement vaccinés.

Pour l'instant, près de 664 000 enfants albertains ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 puisqu’aucun vaccin n’est encore approuvé au Canada pour les moins de 12 ans.