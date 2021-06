Le Marché public d’Amos a le vent dans les voiles

On commence en lion. D’habitude, nos kiosques ne sont pas au maximum de leur capacité en début de saison. Ça se place pendant la saison et on est à pleine capacité à la fin de la saison. Déjà, au 1er juin, on affichait complet. J’ai été obligée d’en refuser , précise d’entrée de jeu la coordonnatrice Valérie Tancrède.

La coordonnatrice Valérie Tancrède. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En tout, ce sont 24 exposants qui se partageront jusqu’au 23 septembre les 16 kiosques disponibles chaque jeudi, entre 11h et 16h30 au parc de la Cathédrale. Les gens pourront notamment découvrir de nouveaux producteurs agroalimentaires et artisans.

J’ai trois nouveaux producteurs maraîchers qui n’ont jamais fait de marchés publics qui s’en viennent cette année avec nous, ce qui vient augmenter l’offre qu’on va avoir. Il y a des nouveautés aussi pour ce qui est des artisans , fait valoir Valérie Tancrède.

Plusieurs personnes étaient au rendez-vous jeudi au marché public. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le contact direct

Les marchés publics demeurent un lieu privilégié pour les producteurs et artisans régionaux. C’est d’avoir le contact direct avec nos clients, de leur apporter, de leur faire valoir les produits de la région et l’occasion de manger frais. Pour moi, c’est vraiment une chance inouïe d’avoir un contact avec nos clients , confirme Nancy Marcotte, des Jardins de la colonie de Saint-Mathieu-d’Harricana.

Nancy Marcotte, des Jardins de la colonie de Saint-Mathieu-d’Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour nous, comme producteurs, c’est sûr que c’est une mise en marché vraiment intéressante. C’est direct avec le client. Et je pense que pour la communauté, c’est quelque chose qui est rassembleur. C’est bon pour l’économie locale aussi. L’argent reste ici , renchérit Michel Ébacher, de la Ferme Espo’Art d’Amos.

Un avis que partage Pierre Drapeau, des Vergers de l’île Nepawa, qui y voit aussi l’occasion de vendre certains produits qui ne sont autrement accessibles qu’à sa boutique. On est premièrement des producteurs de fruits, mais on produit également des boissons alcoolisées. On a des spiritueux, des apéritifs qui sont quand même à 17% d’alcool, et le seul autre endroit où j’ai le droit d’en vendre, c’est dans les marchés publics , explique-t-il.

Michel Ébacher, de la Ferme Espo’Art d’Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Printemps hâtif

Si certains producteurs ont été affectés par le gel des dernières semaines, d’autres ont plutôt profité du printemps hâtif pour prendre de l’avance. Ça a fleuri beaucoup plus tôt, mais on a la chance d’avoir un microclimat à l’île Nepawa. Les gelées sont pratiquement nulles. Donc, ça ne nous a pas nui, au contraire, ça nous a donné plus de temps pour agrandir nos plantations. Plus il fait beau tôt, mieux c’est. J’aimerais que ce soit comme ça tous les ans , affirme Pierre Drapeau.