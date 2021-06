Des spectacles animeront la Place des Arts cet été

Une trentaine d’événements artistiques seront présentés à la Place des Arts jusqu’au 21 septembre. Daniel Lavoie, Luce Dufault, Michel Tremblay, Paul Piché, Marie Laberge, Clémence DesRochers, Yvon Deschamps, Mario Pelchat et Guylaine Tremblay sont parmi les artistes qui y participeront.

D’autres volets des spectacles-entretiens L’histoire de mes chansons seront présentés notamment avec Mario Pelchat, Laurence Jalbert et Daniel Lavoie, ainsi qu’une nouvelle version : L’histoire de mon théâtre.

Cinq personnalités du monde du théâtre dévoileront les secrets de leurs pièces : Michel Tremblay, Marie Laberge, Louis Saia, Claude Meunier et Michel Marc Bouchard. Ces entretiens seront menés par la comédienne Guylaine Tremblay. Plusieurs comédiennes et comédiens seront invités lors de chacun de ces spectacles.

Ces derniers sont une idée du producteur Martin Leclerc. Comme il n’y a aucune activité cet été avec les Francos, le Jazz et Juste pour rire, pourquoi ne pas faire un événement à la Place des Arts , a-t-il expliqué à la chroniqueuse culturelle du 15-18, Ariane Cipriani.

Un grand spectacle, Quand on aime on a toujours vingt ans, clôturera la programmation le 21 septembre 2021. Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse y seront en vedette en compagnie d’une pléiade d’autres artistes.

Les spectacles se tiendront tous à l’intérieur avec un public restreint selon les normes sanitaires en vigueur.