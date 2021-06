Des promenades touristiques en hélicoptère suscitent des questionnements à Rimouski

L'entreprise GoHélico offre depuis jeudi aux touristes et aux résidents de Rimouski de survoler la ville à bord d'un hélicoptère. L'entreprise propose des excursions de 6 ou 25 minutes au-dessus de Rimouski, des îles du Bic et du Canyon des Portes de l'Enfer, à Saint-Narcisse-de-Rimouski.

Les hélicoptères passent au-dessus des îles du Bic (archives). Photo : Sandra Fillion

Certains craignent toutefois que cette offre touristique augmente la pollution sonore et environnementale. La conseillère municipale du Bic, Virginie Proulx, la qualifie carrément d’ incohérence .

Les endroits où les gens ont envie d'avoir un contact avec la nature, avec la faune, avec les phoques, là, tout d'un coup, on a un bruit d'hélicoptère au-dessus de la tête. C'est sûr que ça fait en sorte que c'est un type de tourisme qui a des impacts sur d'autres , dénonce-t-elle.

Je pense qu'il faut se poser la question collectivement : est-ce que c'est ça qu'on veut comme type de tourisme à Rimouski? Une citation de :Virginie Proulx, conseillère municipale du Bic

Mme Proulx questionne également la quantité de carburant que ces excursions en hélicoptère peuvent générer, à une époque où l’on essaye de diminuer nos gaz à effets de serre comme population .

La conseillère rappelle d'ailleurs que la Ville de Rimouski n’avait pas, jusqu’à récemment, de réglementation permettant d’encadrer le nombre d'atterrissages d’hélicoptères sur son territoire.

Virginie Proulx craint que les tours offerts par GoHélico nuisent à l'écotourisme à Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada

Un nouveau règlement, adopté par le conseil municipal le 21 juin dernier, impose désormais un tarif de 150 $ par mois pour les vols commerciaux, en plus d’un tarif de 12 $ par atterrissage.

Peu de bruit, selon l'entreprise

GoHélico assure de son côté que ses appareils circuleront généralement à une hauteur variant entre 365 et 467 mètres, ce qui ne devrait pas causer trop de pollution sonore, estime l'entreprise.

L'impact sonore va rester minime parce qu'on ne décolle pas pour passer au-dessus des maisons ou des habitations. Une citation de :Yves Côté, directeur du développement des affaires chez GoHélico

M. Côté affirme également que la majorité des activités de son entreprise ne sont pas reliées au tourisme et reposent plutôt sur un volet environnemental. Le volet touristique, dit-il, sert à former ses jeunes pilotes.

Actuellement, j'ai des machines qui travaillent pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu ; je pense qu'on est dans le créneau de la protection de l'environnement. On travaille énormément pour Hydro-Québec pour l'entretien des lignes. On travaille aussi pour le ministère de l'Environnement pour de l'inventaire forestier, du déplacement d'animaux en danger , énumère-t-il.

La conseillère municipale de Rimouski-Est, Cécilia Michaud, est en faveur de cette nouvelle offre touristique. Elle explique que la Ville peut toujours reculer si le projet s'avérait trop bruyant.

Le promoteur nous garantit que ça ne fait pas de bruit. On fait confiance au promoteur et c'est ce qui va justifier l'année prochaine si on refait le projet avec eux , souligne-t-elle.

Cécilia Michaud a donné son aval au projet de tours d'hélicoptères touristiques. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Avant de s’installer à Rimouski, GoHélico a notamment offert une offre similaire à Tadoussac, où elle a réalisé entre 20 et 30 promenades en hélicoptère par jour l’an dernier.

D'après un reportage de Shanelle Guérin