Les sculptures d’acier de Claude Millette au cœur d’un jardin

L’artiste originaire de Saint-Hyacinthe apprécie de voir ses œuvres entourées de plantes et de fleurs dans un intéressant mariage de la culture et de la nature. C’est un bel équilibre entre le langage plastique et ce que la nature offre comme luxuriance ainsi que la possibilité d’insérer une œuvre dans ce quotidien ou un parcours , a-t-il expliqué à la chroniqueuse culturelle du 15-18, Ariane Cipriani.

L’artiste pense que les personnes qui font du design de jardins et espaces verts pourraient inclure un peu plus souvent des œuvres d’art. Souvent, on investit beaucoup d’argent sur du pavé uni, mais on oublie que pour un montant supplémentaire, on aurait une œuvre avec laquelle on vivrait au quotidien , souligne Claude Millette.

Plus on est en contact avec l’art, la musique, la littérature, la poésie, plus c’est un enrichissement collectif. Mon travail devient vivant à partir du moment où il vit dans la sensibilité de l’autre. Une citation de :Claude Millette

En période de création, Claude Millette pense à l’environnement où seront exposées ses sculptures, puisque la nature est une des considérations de l’artiste lors de la conception de ses œuvres.

C’est en lien avec la nature, mais aussi souvent avec les mouvements de la danse. J’ai toujours une approche où je veux donner au bronze, à l’acier, des matériaux rigides et qui semblent froids et hostiles au départ, une forme de vie, entre autres par le mouvement , souligne l’artiste.

Le sculpteur Claude Millette Photo : Studio François Larivière

Les sculptures qui composent l’exposition viennent en majorité de deux séries : Corphéum et Æquilibrium.

Les œuvres de la première série misent sur la verticalité et la référence au corps, alors que celles de la seconde privilégient les études sur la tension entre équilibre et déséquilibre. [...] Quelques nouvelles œuvres complètent la sélection de façon à faire voir l’évolution du travail de l’artiste né à Saint-Hyacinthe, tant avec l’acier Corten qu’avec l’acier inoxydable, de 2008 à 2021. Une seule œuvre est colorée : celle qui accueille les visiteurs et visiteuses. En effet, la sculpture Carrefour se distingue par son rouge éclatant et par son influence japonaise , explique, par voie de communiqué, la commissaire de l’exposition Pascale Beaudet.

L’exposition Ramifications est offerte au jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe jusqu’au 30 septembre 2021. Créé par les étudiantes et étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) campus de Saint-Hyacinthe  (Nouvelle fenêtre) , le jardin de 4,5 hectares est reconnu pour avoir l’une des plus grandes collections de plantes annuelles au Québec.