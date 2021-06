L’art et la mode pour mettre de l’avant les voix autochtones

« En tant que Métis, je me suis heurté à plusieurs obstacles en grandissant. Mais je sais que notre histoire en tant que peuple autochtone n’est pas que tragique. Elle est aussi très belle », lance Jason Baerg.

L’artiste et designer, qui évolue sous le nom d'Ayimach, vient de lancer une nouvelle collection qui met notamment en valeur cet héritage culturel.

Je créer des choses qui honorent les saisons et les couleurs associées à nos enseignements traditionnels , explique-t-il.

Pas de doute pour le créateur : il est temps que la mode autochtone soit prise au sérieux, et que les industries en prennent acte.

Ralph Lauren et Isaac Mizrahi ou d’autres marques établies ont vraiment profité de l’esthétique des peuples autochtones. [...] C’est le moment de soutenir la source de cette inspiration. Une citation de :Jason Baerg, artiste, designer et professeur à l'Université OCAD

Le créateur Jason Baerg fait aussi des installations de nouveaux médias. Photo : Soumise par Jason Baerg

Jason Baerg estime que le climat politique est favorable à la reconnaissance de l’art autochtone.

Il explique que la convergence des luttes avec des mouvements comme Black Lives Matter semble ouvrir les portes aux artisans de toutes les communautés.

Il y a tellement de communautés diversifiées qui progressent ensemble. Les industries demandent aussi que des pratiques plus équitables soient implémentées. Je pense que ça va avec cette espèce de grand réveil , dit-il.

Des compagnies, comme Sephora, s’engagent notamment à augmenter l’offre de créateurs autochtones, noirs et de couleurs dans les prochaines années.

Le détaillant de cosmétiques a également lancé au début du mois une campagne vidéo  (Nouvelle fenêtre) ‎ entièrement produite par des talents autochtones.

Ce genre d’initiative plaît à Jason Baerg. Il soutient toutefois qu’il reste beaucoup de travail à faire pour que les vêtements et créations autochtones prennent la place qui leur revient dans les rayons.

Si on regarde dans les 25 dernières années, on représenterait probablement moins d’un pour cent du marché , remarque-t-il.

L’artiste, qui est aussi professeur à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (OCAD), estime que les compagnies ont le devoir d’offrir le support dont les créateurs ont besoin pour atteindre leur plein potentiel.

Sont-elles prêtes à donner l’argent nécessaire aux créateurs autochtones pour qu’ils puissent remplir vos commandes? À leur offrir du support dans tout au long du processus?

C’est bien que les compagnies fassent de la place pour les créateurs de la diversité, mais il faut penser à toutes les choses dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Une citation de :Jason Baerg, artiste, designer et professeur à l'Université OCAD

Tailler sa place

L’artiste multidisciplinaire Skawennati, basée à Montréal, remarque elle aussi un mouvement social qui favorise l’art de créateurs autochtones, noirs et de couleur ces dernières années.

Au début, je me demandais, est-ce que ça va durer, sommes-nous seulement la saveur du mois ? Mais il semble y avoir un véritable élan dans la société en ce moment , dit l’artiste mohawk, le sourire dans la voix.

J’ai l’espoir que ce soit une tendance, un réel changement. C’est ce que j’ai voulu toute ma vie. Une citation de :Skawennati, artiste multidisciplinaire

Skawennati avertit toutefois que la bataille pour cette reconnaissance est le fruit d’un travail de longue haleine, et qu’il émane d’abord et avant tout des efforts des artistes et des militants.

Skawennati a présenté sa collection Calico & Camouflage à la Semaine de la mode autochtone de Toronto en novembre. Le festival revient chaque année depuis 2018. Photo : DANIEL CIANFARRA

Le thème du militantisme ressort d’ailleurs dans sa collection Calico & Camouflage, qui mêle vêtements militaires, souvent portés dans les manifestations par les Mohawks, et le calicot, un tissu traditionnel utilisé pour faire les chemises à ruban.

C’est une collection pour la résistance. Pour la fierté de qui on est. Et qui démontre qu’on est encore prêt à se battre , dit-elle.

Cette collection est une première pour l’artiste, qui a plutôt l’habitude de créer des machinimas, de courts films créés dans des univers virtuels.

« Je n'arrive pas à croire que je dois encore manifester contre cette m*rde », peut-on lire sur l'affiche d'un des personnages créés par Skawennati. Photo : Skawennati

L’artiste est également cofondatrice de Daphne, le tout premier centre d’artistes autogéré par des Autochtones au Québec, qui a été lancé cet hiver.

Je me demande si l’art au sein du collectif sera différent. Comme une conversation entre nous, contrairement à une discussion qui s’adresse à une population plus large , explique-t-elle.

Et n’allez pas croire que je n’aime pas parler à un large public. C’est agréable et plaisant! Mais ce sera intéressant d’avoir une conversation entre nous.

L'art pour éduquer

L'artiste Jay Soule estime lui aussi que les designers et marques de vêtements autochtones réussissent à prendre un peu plus d’espace sous les projecteurs depuis peu. Le temps nous dira ce que tout ça va donner , dit-il, prudent.

Il se concentre plutôt sur sa mission : l’éducation. Elle est au cœur de la démarche de l'artiste, qui crée et vend ses vêtements lui-même dans son atelier de Toronto.

Maiingan Dynamite , Buffy contre les colonisateurs ou encore Teenage Mutant Anishinaabe Turtles , l’art de Jay Soule mêle culture anishinaabe et culture pop. Abrasives et revendicatrices, ses créations visent à déranger, mais surtout à ouvrir le dialogue sur la colonisation.

À travers son art, Jay Soule veut provoquer des discussions autour du colonialisme. Photo : Soumise par Jay Soule

Chippewas de la Première Nation de Thames, près de London en Ontario, l’artiste a choisi le pseudonyme Chippewar.

Un nom, dit-il, qui représente la relation hostile que les peuples autochtones du Canada entretiennent avec le gouvernement du territoire où ils résident depuis toujours.

Je veux raconter l’histoire d’une perspective autochtone. La majorité des gens connaissent l’histoire autochtone d’une perspective européenne ou canadienne, pas par les communautés autochtones , explique le créateur au bout du fil.

Lui-même raconte s’être réapproprié son histoire à travers son art. Il est l’une des victimes de la rafle des années 60, une période au cours de laquelle plusieurs enfants autochtones ont été retirés de leur famille et adoptés par des familles non autochtones loin de leur communauté.

La moitié des Autochtones au Canada vivent en ville. Ils vont dans les centres d’achats et ils ne se voient représentés nulle part. Les vêtements et les designs comme les miens permettent aux jeunes de se sentir représentés dans l’industrie de la mode. Une citation de :Jay Soule, artiste multidisciplinaire

Mais les créations de Jay Soule sont pour tout le monde.