Clifford Moar en colère et triste face aux découvertes de Marieval

Le chef du conseil de bande de Mashteuiash, Clifford Moar, réagit avec colère et tristesse devant la découverte de plus de 700 tombes sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval en Saskatchewan.

Il s'agirait de la plus importante découverte au pays.

J’anticipais d’autres nouvelles semblables à celle de Kamloops. L’ampleur de celle-ci est encore plus grande. Les mêmes sentiments m’envahissent. J’ai beaucoup de colère d’accepter qu’on allait faire d’autres découvertes. Cette colère est remplacée par la tristesse que j’ai pour les familles qui ne savent pas où sont leurs proches , confie-t-il.

Le représentant des Pekuakamiulnuatsh déplore que de telles découvertes doivent être faites pour faire accepter ce qui est dit par les Premières Nations depuis des décennies.

Le chef de la Première Nation de Mashteuiatsh s'attend à ce qu'il y ait des demandes de recherches pour l'ancien pensionnat religieux de la communauté autochtone jeannoise. Le pensionnat de Pointe-Bleue a accueilli des jeunes de 1960 à 1991. Il fut le dernier établissement du genre à fermer ses portes au Québec.

Il croit qu'il faut aller au fond des choses même s'il n'y a pas de preuves que des actes répréhensibles ont pu être commis dans l'unique communauté autochtone du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

On est très ouverts à travailler en collaboration avec les autres Premières Nations pour trouver les registres. S’il y a des personnes qui sont disparues et qu’ils ne savent pas où elles sont, on va tout faire en sorte pour essayer de trouver les endroits , dit-il.

La communauté de Mashteuiatsh a d’ailleurs mis en place un comité de travail pour faire face aux différentes demandes associées à l’ancien pensionnat.