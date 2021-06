Marcher dans les traces du passé : visite guidée à Rimouski pour son 325e anniversaire

Au menu; découverte du centre-ville de Rimouski et quelques anecdotes sur des personnages marquants sont au rendez-vous.

La guide, Maëlie, raconte l’histoire de la région à partir du 19e siècle sous forme de jasette.

Ce n’est pas comme une visite nécessairement dans un musée, c’est plus une promenade dans la ville avec un certain lâcher-prise, on converse, on parle pas juste d'histoire.

Une citation de :Maëlie Perreault-Lajoie, guide à la Société rimouskoise du patrimoine