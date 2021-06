Le calme après la tempête : remise des diplômes en personne pour des finissants du Nunavut

Evora Essoh, 16 ans, était l’unique étudiante de 12e année de l’École des Trois-Soleils d’Iqaluit, faisant d’elle la seule étudiante francophone à avoir obtenu son diplôme d’études secondaires cette année.

Je suis vraiment excitée, j’ai vraiment travaillé fort! , s’exclame-t-elle, tout sourire.

Sa cérémonie n’a duré que dix minutes, mais Evora Essoh était ravie d’avoir pu y assister en personne, aux côtés de ses parents et de sa sœur cadette.

Evora Essoh était la seule étudiante francophone de 12e année à obtenir son diplôme de fin d'études cette année au Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La vague de cas de COVID-19 qui a déferlé sur Iqaluit, à la mi-avril, a bouleversé la fin d’année scolaire de tous les élèves de niveau primaire, élémentaire et secondaire de la capitale. Passant d’abord d’un enseignement à la maison, à une présence partielle à l’école, bien des finissants s’attendaient à une remise de diplômes sans tambour ni trompette.

J’étais un peu anxieuse parce que les décisions n’arrêtaient pas de changer, mais je suis vraiment contente que finalement les mesures aient un peu baissé pour qu’on ait pu avoir une cérémonie en personne, dit-elle. Ça fait plaisir d’avoir des gens qui te félicitent.

La baisse des infections dans la capitale dans les dernières semaines a toutefois poussé les autorités à assouplir les règles de santé publique un peu partout au territoire. Dans la région de Kitikmeot, à l’exception de la communauté de Rankin Inlet, les finissants ont eu un droit à une cérémonie en bonne et due forme. À Iqaluit, les écoles secondaires leur ont remis leur diplôme en personne, mais les finissants devaient s’en tenir à quatre invités par personne.

La directrice adjointe par intérim de l’École secondaire John Arnalukjuak d’Arviat, Lyndsay Hines, souligne que la 12e année est une année charnière. Les élèves qui reçoivent leur diplôme font la fierté de leur école et de leur communauté. [Les élèves] travaillent tellement fort pour parvenir à la 12e année , soutient-elle.

Ses étudiants ont dû passer une bonne partie de l’année scolaire à la maison en raison des vagues d’infections qui ont frappé la communauté au courant de l’automne et de l’hiver.

« C’est vraiment une bonne chose de pouvoir leur permettre de tourner la page ici, en personne, contrairement à l’année dernière, où nous ne pouvions pas les accueillir dans le bâtiment », complète le directeur adjoint de l’École secondaire Inuksuk d’Iqaluit, Craig Macgregor.

Certaines personnes préfèrent cela ainsi parce que c’est vraiment plus restreint et intime, alors ça leur permet de passer plus de temps avec leurs parents et leurs invités , poursuit-il.

Evora Essoh était accompagnée de ses parents et de sa sœur cadette lors de la remise de son diplôme, jeudi. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Une année scolaire difficile

L’année dernière, alors que la crise sanitaire battait son plein, des finissants ont eu droit à des remises de diplômes atypiques, dont des défilés dans leur communauté.

Ça a été une année éprouvante , raconte Jaydin Nungaq, un finissant de 12e année à l’École secondaire Inuksuk d’Iqaluit.

J’aurais aimé que tout le monde soit là, mais je suis quand même reconnaissant que ma famille soit présente pour me voir recevoir mon diplôme. Une citation de :Jaydin Nungaq, finissant, École secondaire Inuksuk

Jaydin Nungaq raconte que la fin de l'année scolaire ne s'est pas terminée comme il s'y attendait, mais qu'il a travaillé fort pour obtenir son diplôme de fin d'études. Photo : Photo fournie par Jaydin Nungaq

Malgré les défis engendrés par la dernière année et leur baisse de motivation, Jaydin Nungaq et Evora Essoh assurent ne pas avoir baissé les bras.

Je pense que je m’en suis bien sortie , croit la finissante francophone. Le fruit de ses efforts a d’ailleurs été récompensé par une Médaille d’excellence du Gouverneur général du Canada, qui honore chaque année des finissants partout au pays pour leur excellence scolaire.