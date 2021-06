Les Saguenéens profitent de la fête nationale

On va souligner ça avec une course et un dîner au restaurant entre amies. Un beau moment , ont mentionné deux amies rencontrées en pleine course.

En famille, un petit congé comme ça. On va se promener en vélo. Aucun feu de Saint-Jean cette année , ajoutait un père de famille.

D’autres citoyens prolongeront la soirée du 24 juin. Cette année, la fête nationale du Québec se déroule au même moment d’un match important pour le Canadien de Montréal. L’équipe est à une victoire d’accéder à la finale de la Coupe Stanley. Le grand spectacle Vivre le Québec tissé serré sera diffusé à compter de 20 h sur les quatre grandes réseaux.

Ce soir, je vais écouter le spectacle de la Saint-Jean. Hier (mercredi), j’ai visionné celui de Dolbeau-Mistassini avec Québec Issime. C’était très bien. C’était avec des gens du Québec et notre musique. J’ai adoré , racontait une citoyenne.

Je me repose. J’essaye d’en profiter. Je prends ça relax. On aura un match de hockey ce soir , confiait un homme.

C’est bien tranquille. On va profiter de notre cours et faire un barbecue. Pas de rassemblement pour nous , disait un couple.