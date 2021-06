Les rendez-vous pour la 2e dose de vaccin après le 12 juillet doivent être devancés

Les résidents du territoire de Santé publique Sudbury et districts qui avaient obtenu un rendez-vous pour une deuxième dose à partir du 12 juillet doivent prendre un nouveau rendez-vous dès qu’ils sont admissibles, car leur rendez-vous initial sera annulé, sauf exception.

Cette décision a été prise en raison de l'accélération des livraisons et de l'administration des vaccins depuis quelques semaines.

Les rendez-vous initiaux ont été pris lorsque l’approvisionnement en vaccins était limité et que l’intervalle entre les doses devait être plus long , précise le bureau de santé. Santé publique avisera les personnes concernées par courriel ou par un appel automatisé.

Toutes les personnes de 12 ans ou plus devraient prendre rendez-vous pour recevoir leur première dose , a déclaré la Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts.

Et toutes celles qui sont admissibles à une deuxième dose sont fortement invitées à réserver à nouveau leur place ou à se présenter à une séance sans rendez-vous dès que possible. Une citation de :Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Santé publique Sudbury et districts a par ailleurs étendu jeudi l'admissibilité pour les séances sans rendez-vous.

Toutes les personnes de 18 ans et plus qui ont eu leur première dose et respectent l'intervalle minimum peuvent obtenir une 2e dose lors de ces séances.

Tous les adultes en Ontario deviendront admissibles pour prendre un rendez-vous pour une deuxième dose à partir de la semaine du 28 juin.

Les personnes qui ont leur rendez-vous pour une 2e dose le 15 septembre au Centre communautaire de St-Charles peuvent choisir de conserver cette date.

Les annulations ne touchent non plus pas les personnes qui ont déjà devancé leur rendez-vous.

En date du 23 juin, 122 597 résidents du Grand Sudbury, du district de Sudbury et du district de Manitoulin avaient reçu au moins une première dose.

Parmi eux, 41 940 avaient aussi reçu leur 2e dose.