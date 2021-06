Deux morts et 106 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba

Le Manitoba recense 106 nouvelles infections au coronavirus et deux décès jeudi, selon les autorités sanitaires.

Les victimes sont un quinquagénaire de Winnipeg, en lien avec le variant Alpha, et un octogénaire de Santé Sud, dont la mort est liée à un variant qui n’a pas été précisé.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6,4 % à l’échelle provinciale et à 6,7 % pour Winnipeg.

Le Manitoba met en oeuvre la phase 1 de son plan de réouverture de l'économie, après avoir atteint les cibles de vaccination voulues. Dès samedi, les Manitobains pourront retourner au restaurant, aller chez le coiffeur et se rassembler en plus grand nombre à l'extérieur.

Par ailleurs, le Manitoba annonce, en conférence de presse jeudi, que la vaccination des deuxièmes doses est désormais possible pour tous les Manitobains de 12 ans et plus.

Faits saillants : 1715 cas actifs

52 843 personnes guéries à ce jour

1134 décès attribuables à la COVID-19

55 692 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

212 Manitobains hospitalisés, dont 200 sont au Manitoba

64 patients sont aux soins intensifs, dont 52 au Manitoba, 11 en Ontario et 1 en Alberta

35 patients ayant été transférés dans une autre province sont de retour au Manitoba

Depuis février 2020, 821 847 tests de dépistage ont été effectués, dont 2037 mercredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 64

Prairie Mountain : 1

Santé Sud : 18

Entre-les-Lacs et de l’Est : 9

Nord : 14