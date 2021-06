COVID-19 : les indicateurs baissent à Ottawa, 8 nouveaux cas en Outaouais

La pandémie de COVID-19 continue de présenter des signes d’essoufflement en Outaouais, tout comme à Ottawa et dans l'est ontarien, jeudi, alors que les autorités rapportent respectivement 8, 13 et un nouveaux cas du virus. Aucun décès n’est par ailleurs enregistré.

À Ottawa, les indicateurs continuent de baisser. Santé publique Ottawa (SPO) indique que parmi les 151 cas toujours actifs - en baisse de 10 cas par rapport à mercredi - plus aucun ne concerne le groupe d'âge des 80 ans et plus et seulement six se trouvent parmi les personnes de 60 ans et plus.

Le nombre de cas actifs à Ottawa est le plus bas depuis juillet 2020.

SPOSanté publique Ottawa rapporte 13 nouveaux cas, jeudi, portant à 27 617, le nombre de personnes qui ont été infectées par la COVID-19 dans la capitale nationale, depuis le début de la crise. Les autorités de santé publique indiquent également qu'un nouveau cas lié au variant Delta a été détecté dans la région.

Sept personnes sont actuellement hospitalisées pour des complications dues à la COVID-19 à Ottawa, dont trois patients luttent aux soins intensifs.

Le bilan des décès attribuables au coronavirus demeure stable à Ottawa. Au total, 589 personnes ont été emportées par la COVID-19.

Deux nouveaux centres de vaccination à Ottawa

Par ailleurs, l’Hôpital d’Ottawa amorce la distribution communautaire des vaccins. L’établissement a annoncé, jeudi, l’ouverture de deux centres de vaccination contre la COVID-19, à Ottawa. Un premier est aménagé dans l'édifice de l’horticulture au parc Lansdowne et l’autre, dans le Club de Curling au Sportsplex de Nepean.

L’Hôpital d’Ottawa a annoncé, jeudi, l’ouverture de deux centres de vaccination contre la COVID-19, à Ottawa (archives). Photo : CBC/Francis Ferland

Maintenant que la majorité du personnel et des patients à risque élevé ont été complètement vaccinés, l’Hôpital a fermé son centre de vaccination contre la COVID-19 au Campus Civic et réaffecte désormais son personnel dans les nouveaux centres pour continuer de soutenir la distribution communautaire des vaccins , a expliqué l’organisation de l’Hôpital d’Ottawa, par voie de communiqué.

Les deux nouveaux centres sont supervisés par SPOSanté publique Ottawa et la Ville d’Ottawa. Les membres du public peuvent prendre un rendez-vous en passant par le système provincial de réservation  (Nouvelle fenêtre) .

Un nouveau cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, les indicateurs continuent d'être encourageants.

Ce jeudi, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) indique un seul nouveau cas dans son bilan quotidien et plus aucun résident de son territoire ne se trouve à l'hôpital en raison de la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 4734 personnes ont été diagnostiquées positives à la COVID-19, dont 4617 personnes sont aujourd'hui guéries, selon les données du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Le bilan des décès reste le même, avec 108 victimes de la COVID-19.

L'est ontarien compte neuf cas toujours actifs sur son territoire.

Moins de dix cas pour une 5e journée de suite en Outaouais

Pour une cinquième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas rapportés en Outaouais est sous la barre de dix.

Avec les 8 nouveaux cas qui s’ajoutent au bilan, 12 456 personnes ont jusqu’à maintenant obtenu un résultat positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Aucun nouveau décès attribuable à la COVID-19 n’a été rapporté en Outaouais depuis bientôt un mois. Au total, 214 personnes ont succombé au coronavirus dans la région.

Cinq personnes sont actuellement hospitalisées à l’unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull, dont une se trouve aux soins intensifs, selon les données du site internet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.