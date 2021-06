1 cas de COVID-19 de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

On compte maintenant 13 cas actifs sur le territoire régional, soit un de moins que la veille. Au total, on dénombre 11 009 cas de COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie et 270 décès.

Trois personnes infectées sont traitées dans l’un des hôpitaux de la région, dont deux aux soins intensifs.

Au Québec, la santé publique rapporte 96 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires.