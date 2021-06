Un gigantesque chandail du Canadien à Sainte-Anne-des-Monts

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts vit la fièvre des séries éliminatoires et exhibe un énorme chandail aux couleurs de l'équipe du Canadien. Confectionné par des Annemontois en 1986, il a été inscrit dans le livre des records Guinness l'année suivante.

L’idée de Jean-Yves Marin et René-Jean Dugas est née en 1986 lorsque les Habitants ont remporté leur 23e Coupe Stanley contre les Flames de Calgary. Le chandail a d'impressionnantes dimensions: 9 mètres de hauteur et 6,8 mètres de largeur.

Il pèse 75 livres. Le pire c’est d’avoir de la place pour l’exposer… Une citation de :Jean-Yves Marin, Annemontois

Jean-Yves Marin raconte que le projet a mobilisé beaucoup de gens à l’époque, dont lui et deux amis. C’est une dame qui a cousu ça avec une petite machine à coudre. Elle prenait pour les Nordiques de Québec, la tête lui en virait, mais on lui disait que ça valait la peine de faire un chandail de même , raconte-t-il.

Il a nécessité 36 bobines de 180 mètres de fil et 150 mètres de tissus.

On avait été voir les Canadiens de Montréal en 86 avec ça pis ça avait pas résulté à grand chose. On est allé voir Réjean Houle pis ça l’a pas impressionné. Ça l’a impressionné, mais pas plus que ça , raconte Jean-Yves Marin.

Les créateurs de l'énorme chandail espèrent que Carey Price saura de nouveau se montrer intraitable face aux tirs des joueurs des Golden Knights, lors du 6e match de la série (archives). Photo : Getty Images / Ethan Miller

Sainte-Anne-des-Monts dans l’ambiance des séries

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts profite de la Fête nationale et du sixième match de la série contre Vegas pour exposer le chandail. Il est installé près de la plage Cartier et du Parc Multisports. Si le vent cesse, il pourrait être monté à la verticale en fin de journée. L’opération nécessite une équipe de personnes en place et un chariot élévateur.

Ce sera difficile s'il y a du vent [...] ça fait une forme de gros parachute , mentionne le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

On veut mettre un peu de gaieté et attirer la curiosité des citoyens et visiteurs. Une citation de :Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

L'immense chandail des Glorieux était exposé lorsqu’il y avait des tournois de golf il y a quelques années. Je me rappelle de Henri Richard qui est venu jouer. À l'époque, on laissait le chandail au sol et on invitait les gens à venir se faire photographier , se souvient Simon Deschênes.

Le maire espère créer un engouement et générer de la visibilité pour Sainte-Anne-des-Monts.