Le Centre local de développement Abitibi très actif en 2020 malgré la pandémie

Le Centre local de développement (CLD) Abitibi dresse le bilan de l’année 2020 et souligne avoir été très actif en dépit de la pandémie de COVID-19.

L’organisme mandaté de s’occuper du développement économique sur le territoire de la MRC a rencontré 147 promoteurs et contribué à créer 13 nouvelles entreprises. Il estime avoir aussi permis de créer 22 emplois et d’en maintenir 529.

2020 a été une année assez particulière. Ce fut un défi pour l’ensemble des organisations, qui ont fait preuve de résilience et de créativité. Ça va avoir un impact positif pour le futur. Il y a eu des restructurations, des intégrations technologiques et de la diversification d’activités. Nous, on a fait de l’accompagnement là-dedans , affirme Robert Julien, qui a été reconduit à la présidence pour une autre année.

Les administrateurs du CLD Abitibi en 2020. Photo : Capture d'écran

Aide d’urgence

L’aide de 365 000 $ accordée par le CLD Abitibi via ses différents fonds a quant à elle généré des investissements de près de 2,6 millions de dollars dans 16 projets. Le CLD a aussi contribué à soutenir 12 entreprises frappées par la pandémie avec le Programme d’aide d’urgence aux PME mis en place par le gouvernement du Québec.

Avec ce programme, on a distribué près de 400 000 $ aux entreprises locales pour passer à travers la pandémie. Il y a eu toute l’analyse des dossiers. Il fallait quand même que les entreprises prouvent qu’elles avaient des difficultés à cause de la pandémie. Ç’a permis de sauver la mise , estime Robert Julien.

Virage numérique

Le nouveau programme d’aide à la transition numérique e-Transition, mis sur pied par le CLD Abitibi avec Desjardins, l’Espace d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue et la SADC Harricana, a quant à lui permis de soutenir 27 entreprises dans leur virage technologique.