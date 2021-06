Mark Hoppus, de Blink-182, souffre d’un cancer

Le bassiste et l’un des deux chanteurs de Blink-182 a annoncé sur les réseaux sociaux avoir commencé une chimiothérapie il y a trois mois contre un cancer, sans donner beaucoup plus de détails. Mark Hoppus, qui a cofondé le groupe de punk rock californien en 1992, a 49 ans.

Dans les trois derniers mois, j’ai subi des traitements de chimiothérapie pour le cancer , a-t-il écrit sur Twitter. Ça craint et j’ai peur, mais en même temps je suis choyé d’avoir des médecins incroyables, de la famille et des potes pour m’aider à passer au travers. J’ai encore plusieurs mois de traitement à venir, mais j’essaie de garder espoir et de rester positif.

Le musicien a également publié une story sur Instagram qui le montrait assis sur une chaise avec ce qui semblait être une intraveineuse dans le bras; une publication où il a écrit : Oui, bonjour. Un traitement pour le cancer s'il vous plaît.

Mark Hoppus a cofondé Blink-182 en 1992 avec le guitariste et chanteur Tom DeLonge ainsi que le batteur Scott Raynor, qui a été remplacé par Travis Barker en 1998 après le deuxième album du groupe, Dude Ranch (1997). La popularité du trio originaire de Poway, en Californie, a explosé avec son album de 1999, Enema of the State, et ses vers d’oreille comme What’s my Age Again et All the Small Things, accompagnés de vidéoclips humoristiques qui ont marqué toute une génération.

En 2015, Tom DeLonge a été remplacé par le chanteur et guitariste Matt Skiba, avec qui le groupe a lancé deux albums, California (2016) et Nine (2019). DeLonge a affirmé dans une publication sur Twitter qu’il était au courant du diagnostic de son ami depuis un bout de temps .