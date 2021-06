COVID-19 : 296 nouveaux cas et 6 morts en Ontario

Alors que le gouvernement Ford annonce qu'il devancera la 2e phase du déconfinement, l'Ontario recense plus de 250 nouveaux cas de COVID-19 pour le quatrième jour de suite.

Santé publique Ontario confirme 296 nouveaux cas et 6 décès de plus jeudi.

Il y a 95 nouveaux cas dans la région de Waterloo, 35 à Toronto, 20 dans la région de Peel, 19 à Hamilton et 17 à Ottawa.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 305, comparativement à 443 il y a une semaine.

Citant la vaccination et la baisse des infections et des hospitalisations, le gouvernement Ford a annoncé jeudi matin que la province passerait à la deuxième phase du déconfinement le 30 juin, soit deux jours plus tôt que prévu.

Les salons de coiffure et de tatouage pourront rouvrir.

Les magasins pourront accueillir plus de clients.

Les parcs d'attractions et les camps de vacances pourront ouvrir.

Les rassemblements à l'extérieur pourront regrouper jusqu'à 25 personnes plutôt que 10.

Il sera aussi possible pour un maximum de 5 personnes de foyers différents de se voir à l'intérieur, ce qui est complètement interdit actuellement.

La région de Waterloo, toutefois, restera à la première étape de la réouverture à cause de son nombre d'infections trop élevé.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, prend sa retraite officiellement vendredi. En point de presse jeudi, il était accompagné de son successeur, le Dr Kieran Moore. Nous avons toujours beaucoup de pain sur la planche pour continuer à lutter contre la pandémie , a affirmé le Dr Moore.

Hospitalisations

Il y a 284 hospitalisations jeudi, soit 11 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 300 (-5)

Nombre de patients sous respirateur : 189 (-1)

Il y a 384 nouvelles guérisons.

Vaccination

L'Ontario a administré 225 188 doses des vaccins contre la COVID-19 mercredi, soit légèrement moins que le record de 227 318 doses établi la veille.

Plus de 88 % des doses administrées mercredi étaient pour des rappels.

À l'heure actuelle, plus de 76 % des adultes en Ontario ont reçu au moins une dose de vaccin et 29 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Plus de 29 500 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,1 % jeudi, soit son niveau le plus bas depuis le 25 septembre 2020.