Le fédéral investit 165 M$ dans le logement abordable à Ottawa

Le gouvernement fédéral annonce un investissement de 165,6 millions de dollars pour l’amélioration et la rénovation de 11 000 unités de logement à Ottawa.

Le financement est attribué grâce à un partenariat entre le gouvernement fédéral, la Ville d'Ottawa et à la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO).

C’est Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui a fait l’annonce jeudi matin.

L'annonce d'aujourd'hui ne vise pas seulement à faire en sorte que les Ottaviens aient un toit au-dessus de leur tête, mais aussi à faire en sorte qu'ils aient un chez-soi , soutient le ministre Hussen.

Grâce à cet investissement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous sommes mieux en mesure de soutenir les populations vulnérables en leur offrant un endroit abordable qui répond à leurs besoins, ajoute-t-il. Ces types de projets dans nos collectivités aident à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables, et en améliorant la qualité de vie des Canadiens.

Plus de détails à venir.