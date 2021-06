L'Ontario passe à la 2e phase de sa réouverture dès le 30 juin

La deuxième phase du déconfinement autorise entre autres la réouverture des salons de coiffure et de manucure, un nombre accru de clients dans les magasins, l'ouverture des parcs d'attractions et aquatiques ainsi que les camps de vacances.

Par ailleurs, les rassemblements peuvent atteindre 25 personnes plutôt que 10 à l'extérieur et cinq personnes de foyers différents peuvent se réunir à l'intérieur, ce qui est complètement interdit actuellement.

Dans un communiqué, le premier ministre, Doug Ford, a souligné que les efforts sans relâche du personnel soignant et que le succès retentissant du déploiement de la vaccination contre la COVID-19 ont permis de devancer la levée de restrictions, avec l'appui total de nos experts en santé publique .

Deux régions ne passeront toutefois pas à la seconde étape dès le 30 juin : il s'agit de la région de Porcupine, qui a annoncé hier qu'elle entreprendrait la première étape de réouverture le 25 juin et de la région de Waterloo. Le médecin hygiéniste de cette région, le Dr Hsiu-Li Wang, a annoncé jeudi le report de l'entrée en phase 2 en raison du variant Delta qui circule largement dans la communauté. Il croit que Waterloo pourra entreprendre la 2e phase de réouverture à la mi-juillet.

Le passage à la deuxième étape du plan de déconfinement, qui en compte trois, est lié à l'avancée de la campagne de vaccination et à l'amélioration de plusieurs indicateurs clés de la santé publique, comme le nombre de nouvelles contaminations ou de personnes hospitalisées.

En date du 23 juin, plus de 13,3 millions d'injections ont été administrées dans la province, selon les données officielles : plus de 76 % de la population ontarienne âgée de 18 ans et plus a reçu une dose et plus de 29 % d’entre elle a reçu sa deuxième dose.

Plus de détails à venir...