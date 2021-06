Les évacués des feux de forêt près d'Edmonton peuvent rentrer chez eux

Les résidents évacués en raison d’un important incendie à environ 100 km à l'ouest d'Edmonton peuvent retourner chez eux depuis mercredi soir et l'autoroute 16 a été rouverte à la circulation.

Même si l’ordre d'évacuation a été levé, la région de Yellowhead reste néanmoins sous alerte d'évacuation selon un porte-parole du comté.

L'alerte d'évacuation concernait les habitants vivant à proximité de l'autoroute 16, à l'ouest de l'autoroute 22 jusqu'à la route 16A, et ceux de la région de Lobstick Resort. Ces derniers pouvaient se rendre dans un centre d'accueil à Evansburg.

Les autorités ont fait le point, mercredi après-midi, à propos de l’autoroute 16. Celle-ci est désormais rouverte à la circulation.

En revanche, vers 9 h jeudi, la route 16A était toujours fermée dans les deux sens à partir de la route 22 jusqu'à l'autoroute 16.

Le feu avait traversé la rivière Lobstick et forcé les autorités à fermer l'autoroute 16, qui est l'axe majeur entre Edmonton et Jasper, et à proposer une déviation.

À 16 h, mercredi, le feu couvrait toujours une superficie d'environ 181 hectares dans la zone forestière d'Edson.

La zone incendiée est composée de forêts, de terres agricoles et de tourbes.

L'incendie a été remarqué pour la première fois à 16 h, mardi, alors qu'il ne faisait que 2 hectares, mais il s’est propagé rapidement.

L’origine du feu est encore inconnue à ce stade, mais une enquête est en cours.