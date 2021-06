Une entente sur la bulle atlantique plus difficile cette année, reconnaît Dennis King

En entrevue à CBCCanadian Broadcasting Corporation , Dennis King a aussi souligné que ses homologues dans la région continueront quand même à tenter de trouver une entente sur les consignes de voyage interprovinciaux.

Mercredi après-midi, les premiers ministres de l’Atlantique se sont réunis pour discuter de la matière, mais les autorités provinciales ne sont pas parvenues à un accord.

À la suite de la rencontre, le premier ministre de l'île a déclaré que sa province a toujours été cohérente avec ses règles aux frontières et que son plan de déconfinement demeure le même.

Le blocage de la Transcanadienne en Nouvelle-Écosse a immobilisé des centaines de camions, entre autres véhicules. Photo : Gracieuseté/Justin MacCallum

Les manifestations aux frontières

Invité à commenter les manifestations à la frontière entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, le premier ministre l’île a qualifié la situation comme troublante et très malheureuse .

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation totale entre les différentes juridictions de la région en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre, ce qui a rendu les choses difficiles. Une citation de :Dennis King, premier ministre

Des manifestants s’opposant à la décision du gouvernement néo-écossais d'imposer des restrictions aux voyageurs qui arrivent du Nouveau-Brunswick, ont bloqué, mercredi, l'autoroute Transcanadienne en Nouvelle-Écosse.

Après plusieurs heures de blocage, la GRC Gendarmerie royale du Canada a réussi à dégager la route et la circulation a pu reprendre dans les deux directions.

Dennis King explique que ce genre de blocage des routes a un impact important sur l’économie de la région et celle de l'île.

Chaque fois qu’on voit des perturbations de ce genres avec un l’un des nos plus grands marchés, on peut mesurer l’impact en millions de dollars et la Nouvelle-Écosse est un grand marché pour l’île et pour la distribution de marchandise à travers l’Atlantique , a-t-il déclaré.

Des exigences excessives

À compter du 27 juin, l’île exigera aux visiteurs vaccinés de l'Atlantique de présenter la PEI Pass et de subir un test de dépistage rapide dès leur arrivée dans la province.

Des demandes excessives qui pourraient décourager certains touristes de venir à l’île, cet été, selon le député libéral Gordon McNeilly.

Notre plan n’est pas conforme à ceux des autres provinces, c’est plus difficile d’aller et de venir à l’Île-du-Prince-Édouard. , déclare-t-il.

Gordon McNeilly est député du district West Royalty, à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Nicole William

Le député craint aussi que le manque de collaboration entre les provinces atlantiques entraîne de nouveaux conflits dans la région cet été.

On s’attend à beaucoup de communication et de leadership, mais je ne pense pas qu’on en a maintenant, et ça cause beaucoup de tensions. Une citation de :Gordon McNeilly, député libéral

Depuis mercredi, l'Île-du-Prince-Édouard autorise l’entrée des résidents vaccinés de l'Atlantique ayant une approbation de voyage.

L’industrie touristique demande des règles communes

Directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’île, Corryn Clemence souhaite que les provinces arrivent à une entente pour les règles de voyage dans la région de l'Atlantique.

Corryn Clemence, présidente de l'Association touristique de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cela ajoute une autre couche de confusion pour les Canadiens de l'Atlantique qui cherchent à voyager. Une citation de :Corryn Clemence, directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’île

La directrice a aussi déclaré que les opérateurs touristiques tentent d’évaluer l’impact des restrictions de voyage imposées par la Nouvelle-Écosse aux visiteurs du Nouveau-Brunswick sur le tourisme à l'île.

Selon Corryn Clemence, il est possible que la province insulaire bénéficie du fait que davantage Néo-brunswickois choisissent de venir sur l'île au lieu de visiter la Nouvelle-Écosse.