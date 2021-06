Doug Ford recevra une deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca

Le premier ministre ontarien Doug Ford fait fi de la recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et recevra une deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca jeudi.

Le CCNI ne recommande plus l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en deuxième dose, à moins qu’un vaccin à ARN messager (Pfizer et Moderna) soit inaccessible ou contre-indiqué.

Selon le Comité, une deuxième dose des vaccins de Pfizer et de Moderna produit une réponse immunitaire plus forte.

M. Ford a reçu sa première dose d'AstraZeneca devant les caméras le 9 avril dernier. À l'époque, les politiciens cherchaient à convaincre le public que ce vaccin était sécuritaire, alors que de rares cas de thrombose chez des personnes vaccinées faisaient les manchettes.

L'Ontario a depuis cessé d'administrer le vaccin d'AstraZeneca comme première dose, mais continue à permettre aux Ontariens de l'avoir comme rappel s'ils le désirent, affirmant que le risque de thrombose est beaucoup plus faible après la deuxième dose.

Ivana Yelich, l'attachée de presse de Doug Ford, raconte qu'il a hâte de recevoir sa deuxième dose d'AstraZeneca, qui fournit une très bonne protection contre la COVID-19, y compris contre la maladie grave et l'hospitalisation .

Tous les vaccins approuvés par Santé Canada qui sont disponibles dans la province sont sécuritaires et efficaces, ajoute-t-elle, et nous incitons tous les Ontariens à se faire vacciner dès que possible.

M. Ford doit recevoir sa deuxième dose d'AstraZeneca à midi trente, jeudi, dans une pharmacie de l'ouest de Toronto. Il est admissible à son rappel depuis le 7 juin, la province ayant raccourci l'intervalle de 12 à 8 semaines entre les deux doses.