1 Ontarien sur 4 hésite à se faire vacciner, ce qui inquiète les autorités

La province a fracassé son record de vaccination mardi en administrant plus de 227 300 doses. Toutefois, plus de 87 % de ces doses étaient pour un rappel.

En d'autres mots, peu de personnes reçoivent une première dose.

Le chef de la santé publique dans la région de Simcoe Muskoka, l'une des zones chaudes touchées par le variant Delta, affirme que la prise de rendez-vous pour une première dose semble avoir atteint un « plateau ».

Selon le Dr Charles Gardner, il risque d'être difficile pour sa région d'en arriver à un taux de vaccination de 80 % sans moyens supplémentaires.

Le Dirk Huyer, qui fait partie du groupe provincial sur la distribution des vaccins, s'inquiète lui aussi de la situation.

Les personnes non vaccinées sont plus vulnérables et plus à risque d'hospitalisation, note-t-il, soulevant la possibilité d'un autre engorgement des hôpitaux dans la province.

À l'heure actuelle, plus de 76 % des 18 ans et plus en Ontario ont reçu au moins une dose et plus de 27 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

La santé publique incite les Ontariens à recevoir deux doses pour mieux se protéger contre le variant Delta, qui est plus contagieux.