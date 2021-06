Une nouvelle école primaire sera construite à Sherbrooke

Seize nouvelles classes sont prévues dans le budget de construction du bâtiment.

C’est le ministre des Transports qui est aussi responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, qui a confirmé cet investissement, mercredi, au nom du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

L’Estrie, comme toutes les régions du Québec, verra l’ajout d’une nouvelle école améliorée, modernisée et sécuritaire. Je suis donc très heureux de confirmer les sommes accordées dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Encore une fois, notre gouvernement démontre l’importance qu’il accorde à l’éducation. Une citation de :François Bonnardel, ministre responsable de la région de l’Estrie

Dans un communiqué, le gouvernement du Québec mentionne que les travaux « devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d’agrandissement et de rénovation d’écoles. Inscrite dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d’écoles est adaptée aux plus récentes méthodes d’enseignement. »

Des espaces communs favorisant la socialisation et le sentiment d’appartenance des élèves sont prévus dans le bâtiment du Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke.

Le communiqué envoyé mercredi par Québec ne précise toutefois pas ni le lieu où prendra place l'école, ni le moment du début des travaux.

Le seul projet de construction d'école primaire planifié à l'heure actuelle par le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke est celui près de l'École secondaire du Phare.