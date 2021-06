De retour au bureau... ou presque

À l’heure où beaucoup sont préoccupés par les préparatifs des vacances estivales, certains réfléchissent à la forme que pourrait prendre le retour au bureau de septembre, après plus d’un an de télétravail.

Retrouver son patron, ses collègues autour de la machine à café; plusieurs l'espèrent. D’autres pas. Selon la dernière enquête de l’Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec, 38 % des employés en télétravail souhaitent occuper leur emploi sous cette forme de manière permanente.

Manon Poirier, directrice de l'Ordre des conseillers en ressources humaines (OCRH), n'est pas surprise de l’intérêt des travailleurs envers le travail à distance.

Hors du contexte anxiogène du strict confinement du printemps 2020, le télétravail peut s’avérer une solution porteuse pour la conciliation travail-vie personnelle.

Du côté des employeurs, la tendance penche vers un modèle hybride deux jours par semaine au bureau et le reste en télétravail.

Quelle que soit la formule retenue, permanente, hybride ou occasionnelle, le télétravail a ouvert des perspectives tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

Si au début de la pandémie, le déploiement du télétravail a pu s’avérer un exercice périlleux pour les organisations qui n’étaient pas encore outillées technologiquement et pour les employés qui n’avaient pas encore chez eux d’espace adapté à la nouvelle réalité du travail à la maison, 16 mois plus tard, les questions sont de tout ordre.

Il n’est plus seulement question de maintenir les activités à distance, mais d’analyser si les occasions offertes par cette nouvelle organisation du travail sont des améliorations tangibles et profitables pour employés et employeurs.

Les réponses sont disparates et dépendent à la fois des secteurs d’activités et de l’expérience de l’entreprise avant et pendant la pandémie.

Il n’y a pas de modèle universel applicable à toutes les organisations. Par contre, certaines entreprises estiment qu’il s’agit clairement d’un avantage qu’elles peuvent dorénavant offrir à leur personnel.

Une réintégration à géométrie variable

C’est la réflexion en cours à la MRC de la Matapédia.

Avant mars 2020, certains secteurs expérimentaient déjà le travail à distance. La pandémie a été l’occasion de se doter d’une politique de télétravail.

C’est cette politique qui guide la réintégration dans les espaces de travail, selon les exigences et particularités de chaque service. Certains services exigent un contact avec le public, d’autres non. La région est passée au palier d’alerte vert et le retour dans les espaces de travail est déjà amorcé.

Pour le moment, il est toutefois difficile de prévoir comment s’effectuera l’organisation du travail après la pandémie , commente la préfète, Chantale Lavoie.

La préfete de la MRC de la Matapédia, Chantale Lavoie Photo : Radio-Canada

Mais ce sera, ajoute-t-elle, à géométrie variable. La nouvelle politique permettra, selon Mme Lavoie, d’assurer une équité entre travailleurs à la maison et ceux au bureau, notamment sur le plan des outils et de la santé et sécurité.

Une culture d’entreprise

En mars 2020, la culture d’entreprise de Telus est déjà bien ancrée dans le mode virtuel. Le télétravail y a été implanté il y a maintenant une dizaine d'années.

Déjà, 75 % des employés avaient la possibilité de travailler à partir de leur domicile avant la pandémie. Au cours des derniers mois, c’est jusqu’à 99 % de l’effectif qui pouvait être en emploi à distance.

À Telus, 75% des employés travaillaient chez eux avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Un des éléments de réussite pour Telus est d’abord la technologie. Il y a un virage technologique que les entreprises doivent prendre, indique son porte-parole. Ça facilite énormément la collaboration entre les employés, peu importe où ils sont.

Le télétravail est devenu, selon Marco Vigneau-Henry, directeur général du bureau de projets chez Telus, un facteur important de la mobilisation des employés. En 2020, le taux de mobilisation des employés était de 87 %, ce qui, à cet égard, classe Telus dans le top 10 des grandes entreprises mondiales, souligne M. Vigneau-Henry.

Pourtant, la motivation peut être parfois difficile pour l’employé qui se sent isolé, en perte de contact avec ses collègues.

La clé, la plus importante, est la communication. Il faut s’assurer d’avoir une communication constante avec les membres de l’équipe. Prendre leur pouls régulièrement, avoir des activités individuelles, des activités d’équipe, les sonder régulièrement. Il n’y a jamais trop de communication , précise M. Vigneau-Henry.

Ces communications n’ont pas besoin d’être longues, ajoute-t-il, mais fréquentes. C’est important d’avoir des normes de fonctionnement à l’intérieur d’une équipe. Ça peut être la fréquence des communications, la fréquence des rencontres, l’utilisation des outils, par exemple de demander d’ouvrir la caméra.

Marco Vigneau-Henry explique que des équipes vont planifier des rencontres de tous les employés au bureau, une journée par semaine, afin d’entretenir un esprit d’équipe. Ça permet d’avoir un bon équilibre entre avoir du télétravail et avoir des rencontres productives dans un même lieu de travail.

Dans une perspective de travail à distance à grande échelle, le porte-parole de Telus ajoute qu’il faut encourager les contacts entre collègues afin d’aider à retrouver une forme de communication moins formelle et de recréer une synergie entre les employés.

Le social du travail

C’est d’ailleurs l’absence de communications informelles, de spontanéité qui fait ressortir, selon la présidente de l’OCRH, Manon Poirier, tout l’aspect très social du travail. C’est pour certains employés, dit-elle, un facteur de mobilisation et d’attachement à l’entreprise.

D’ailleurs, Marco Vigneau-Henry l’avoue, c’est ce qui manque le plus aux employés : le contact avec les autres. Les gens ont hâte de se revoir, dit-il. Mais en même temps, même ceux pour qui c’était la première expérience de télétravail nous disent qu’ils aimeraient continuer à travailler deux, trois, quatre jours par semaine à partir de leur domicile.

Et même pour Telus, aussi aguerrie que soit l’entreprise à cette nouvelle organisation du travail, il y aura une réintégration post-pandémie dans les espaces de bureau.

Telus compte rouvrir ses bureaux le 4 octobre, si la situation sanitaire le permet. Les employés auront le choix entre revenir à temps partiel ou demeurer à temps plein en télétravail.

Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, la possibilité d’occuper un poste en télétravail s'avère un atout pour Telus, fait valoir le porte-parole. C’est vraiment un avantage distinct de notre organisation qui nous permet d’attirer des talents.

Un pas vers la distance

Comme bien d’autres organisations, le Cégep de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a dû rapidement transférer son organisation du travail dans un mode à distance.

La politique de télétravail sera adoptée à l'automne. (archives) Photo : Radio-Canada

La Gaspésie étant moins touchée qu’ailleurs par la pandémie, certains ont pu au cours de l’hiver et du printemps, explorer une formule hybride de télétravail.

Seize mois plus tard, l’institution vise l’adoption d'une véritable politique de télétravail pour l’automne. « Comme employeur, on offre en fin de compte un avantage additionnel à notre personnel. Ce n’est pas tout le monde qui a une personnalité compatible avec le télétravail, mais ça peut être un avantage d’offrir cela à nos employés , observe Éric Couillard, directeur des ressources humaines au Cégep de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La politique est prête. L’encre est à peine sèche. Avant son adoption, possiblement fin octobre, elle devra passer l’étape de la consultation auprès des instances syndicales.

En attendant, à la rentrée, tout le monde devrait réintégrer ses tâches et son espace de travail, tel qu’ils étaient avant mars 2020. Les employés en ont été avisés et rencontrés pour les informer du processus de réintégration, il y a quelques semaines.

En tant que maison d’enseignement, le cégep doit assurer une présence réelle auprès de sa clientèle, fait ressortir Éric Couillard. Tous les étudiants devront être en classe en août prochain. Le télétravail n’est donc pas pour tous.

Éric Couillard estime que ce virage demande beaucoup d’ajustements, notamment sur le plan de l’encadrement et de la performance. On se pose la question, comment on va être efficace. On aura des besoins de formation pour nos employés, mais aussi pour notre personnel-cadre. L’accent, croit-il, devra être mis sur les objectifs plutôt que la présence au bureau.

Questions syndicales

Pour la présidente du Conseil central de la CSN du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, les questions sont d’un ordre différent.

Il est évident, selon elle, que ce sera un enjeu de négociation dans certains secteurs d’activités. La flexibilité a une limite et les conventions devront voir à ce que la vie de travail n’empiète pas sur la vie personnelle, dit-elle.

De plus, comme une partie du domicile de l’employé devient un lieu de travail, l’employeur va aussi souhaiter visiter les lieux de travail pour éviter de devoir déposer des réclamations à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , affirme Mme Legendre.

Les questions de santé et sécurité au travail comme l’ergonomie ou la santé psychologique sont aussi parmi les préoccupations syndicales. Pour certains, le télétravail augmente la productivité, pour d'autres, c’est difficile de travailler tout seul , fait valoir la présidente du Conseil central.

Les organisations syndicales du Québec ont aussi une préoccupation législative. Présentement, un travailleur qui n’est pas sur les lieux de l’entreprise n’est pas considéré comme un briseur de grève.