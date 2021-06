Loto-Méno : la pétition encouragée par Véronique Cloutier dépasse les 50 000 signatures

La pétition, lancée dimanche par la Dre Sylvie Demerse et sur laquelle s’achève le troisième épisode de la série documentaire de Véronique Cloutier, Loto-Méno, avait recueilli un peu plus de 50 000 signatures mercredi soir. Cette pétition réclame un meilleur accès à l’hormonothérapie bioidentique pour les femmes ménopausées et en périménopause au Québec.