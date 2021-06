Une membre de l’ACFMJ en appelle à la médiation

La dernière assemblée générale annuelle de l’ ACFMJ Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw a été le théâtre de plusieurs tensions, mardi soir.

Selon Sarah Vennes-Ouellet, il y aurait désormais une atmosphère de discorde et de peur qui s’est installée dans la communauté fransaskoise de Moose Jaw .

La membre de l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw parle d’un contraste entre le moment où elle s’est installée à Moose Jaw et la période actuelle.

J’ai été bien accueillie à l’époque et maintenant ce n’est plus le cas. Les accusations volent de tous les côtés, mais j’ai l’espoir qu’un médiateur puisse nous aider , témoigne-t-elle.

Un candidat à la présidence parle de fraude

Marouf Sobabi a été réélu à la présidence de l' ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw mardi soir avec une majorité de 59 %, face à son opposant Fabrice Dourlent. Ce dernier qualifie aujourd’hui le processus du scrutin de frauduleux .

Ces tensions au sein de l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw lui inspirent même du dégoût et de la honte .

Des gens souffrent, des gens ont peur , dit-il.

Fabrice Dourlent précise que ce qui est fait au sein de l'organisme est contraire aux valeurs canadiennes .

Selon lui, une réconciliation à l'amiable n'est pas possible, car l’intention de départ, précisément, n’est pas de concilier les gens ensemble .

Le problème de fond, c’est qu’il n'y a pas de discussion possible, car des gens à l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw ne veulent pas arrêter de faire ce qu’ils font , ajoute-t-il.

Un vote de confiance selon le président de l’ACF

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, estime au contraire que la réélection de Marouf Sobabi est un vote de confiance qui est un signe positif qui montre que la communauté est contente du leadership à Moose Jaw.

Nous sommes là pour appuyer les leaders en place et on demande à la communauté de faire pareil , ajoute-t-il.

L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise déclare également accompagner les employés et les élus de l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw depuis plus d’un an, en proposant notamment du mentorat sur les dossiers des ressources humaines.

Les tensions blessent la cohésion de la communauté et donc nous voulons aider les organismes qui vivent ce genre de scénario. Une citation de :Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise.

Le président de l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw , Marouf Sobabi, se dit ouvert à toute idée constructive, dont la médiation, pour faire avancer la situation .

Avec les informations de Désiré Kafunda et Charles Le Bourgeois