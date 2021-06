Près de 55 millions de dollars pour soutenir l'aviation aux T.N.-O.

Les gouvernements ténois et fédéral ont annoncé des investissements dans les infrastructures liées à l’aviation, notamment en finançant une nouvelle aérogare à l’aéroport d’Inuvik.

L’aéroport Mike Zubko d’Inuvik aura ainsi droit à une nouvelle aérogare grâce à un financement de 42 millions de dollars. Sur cette somme, 31,5 millions seront investis par le gouvernement fédéral et la contribution du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) couvrira le reste.

L’aérogare actuelle sera donc remplacée par un bâtiment plus moderne qui permettra d’améliorer l’efficacité de l’aéroport et d'améliorer la sécurité, selon la déclaration écrite. Selon le communiqué, le nouveau bâtiment permettra d’améliorer la capacité structurelle d’adaptation aux impacts des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques extrêmes.

La ministre territoriale de l’Infrastructure, Diane Archie, se réjouit de cette amélioration du réseau de transport. Maintenant, plus que jamais, les gens de nos collectivités ont besoin de renouer avec leurs proches et d’explorer de nouvelles possibilités économiques.

Assurer les liaisons aériennes dans les petites communautés

La veille, le gouvernement fédéral avait annoncé l’octroi d’un financement de 12,5 millions de dollars pour aider le GTNO à soutenir les services essentiels aériens dans ses communautés éloignées et que celles-ci aient accès aux biens et services essentiels, incluant la nourriture et du matériel médical.

Ces fonds viennent s’ajouter aux 17,1 millions de dollars distribués au GTNO en 2020 pour maintenir les services aériens essentiels dans 22 petites communautés éloignées.

Chaque province et territoire avec des collectivités répondant à ce critère reçoit un montant fixe du Programme de services aériens en région éloignée. Chaque région a ensuite la responsabilité d’acheminer les fonds vers des transporteurs aériens spécifiques.

La ministre des Finances des T.N.-O., Caroline Wawzonek, écrit que la chute de la demande de transport aérien due à la COVID-19 a fait peser un lourd fardeau financier sur une industrie essentielle du Nord.

Nous voulons apporter du soulagement à cette industrie importante alors qu’elle lutte pour rester debout et que le territoire continue de compter sur elle pour le commerce et pour rester connecté.

Avec des informations de CBC