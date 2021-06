Le Groupe Coderr recycle de plus en plus d'appareils ménagers

Dans le cadre d'une initiative annoncée en novembre 2020, Coderr prévoit augmenter de façon significative les quantités d'appareils recyclés comprenant des gaz extrêmement polluants ainsi que différentes autres composantes.

L'entreprise d'économie sociale s'est associée à quatre autres pour former le Réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers (RIVRA).

Depuis le 1er avril, ces organismes accueillent les appareils de 175 points de dépôt au Québec, dont ceux de Saguenay. Depuis ce lancement, Coderr double pratiquement la production dans son usine, chaque mois.

[Les appareils ménagers] sont récupérés ici, on a nos cartes, nous sommes accrédités ISO. Nous sommes capables d'extraire les gaz, soit de les faire détruire ou recycler [...] autant des halocarbures, des gaz réfrigérants, que des composantes, métal, plastique, aluminium, a expliqué Dave Gosselin, directeur général adjoint chez Groupe Coderr. La différence maintenant, c'est que c'est structuré. Il y a une obligation réglementaire de mettre en place un système de récupération et de recyclage des appareils électroménagers.

Face à cette exigence gouvernementale, les détaillants et manufacturiers d'appareils ménagers ont créé GoRecycle Canada. Cet organisme sans but lucratif a choisi le RIVRARéseau Interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers pour augmenter le recyclage d’appareils. Certaines municipalités offrent un service de cueillette, mais dans le cas contraire, certains appareils sont parfois laissés en bordure de rue.

Malheureusement, souvent les recycleurs de métaux ne sont pas équipés pour récupérer les gaz. C'est quelque chose auquel on veut travailler avec l'industrie. Et la technologie pour récupérer les gaz, elle est unique en Amérique. Il y a juste PureSphera à Bécancour qui fait ça , a soutenu Jules Foisy-Lapointe, directeur général de GoRecycle Canada.

Cette technologie ne sert pas qu'aux réfrigérateurs à proprement parler. Mathieu Filion, directeur de l'exploitation chez PureSphera, a indiqué qu'elle s'applique à tout ce qui contient des mousses isolantes, comme les congélateurs et les celliers. On a aussi développé des technologies pour recycler des plastiques de façon très avancée , a-t-il ajouté.

L'impact environnemental d'un réfrigérateur non recyclé adéquatement est énorme. Il génère autant de pollution qu’une voiture qui parcourt 17 000 kilomètres en un an. Avant, on gérait moins bien les déchets. On les gère mieux, mais il reste énormément de travail. [...] La gestion des gaz réfrigérants est une façon directe et simple, qui semble des fois un peu coûteuse, mais en terme de résultats environnementaux, elle est la moins chère , a enchaîné Mathieu Filion.

À terme, le projet pourrait permettre l'embauche de quelques dizaines de nouveaux employés dans toutes les usines du RIVRARéseau Interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers .

