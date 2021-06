Pensionnats pour Autochtones : Ottawa offre son aide aux Américains pour leur enquête

Carolyn Bennett a déclaré que le Centre national pour la vérité et la réconciliation collige depuis 2016 des données sur les lieux de sépulture des pensionnats pour Autochtones et des registres de cimetières, et que certaines de ses conclusions seraient utiles pour les États-Unis, s'ils le souhaitaient.

La secrétaire américaine à l'Intérieur Deb Haaland a annoncé mardi que Washington allait enquêter sur son rôle dans les pensionnats et s'efforcera de découvrir la vérité sur les décès et les conséquences durables des politiques qui ont permis d'enlever des centaines de milliers d'enfants à leurs familles et communautés.

La secrétaire à l'Intérieur a déclaré que l'enquête aux États-Unis permettra de compiler et d'examiner les dossiers pour identifier les anciens pensionnats, localiser les lieux de sépulture connus et possibles autour de ces établissements, et d'identifier les élèves et leur nation d'origine.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a déclaré que le Canada et les États-Unis partagent une histoire de pensionnats et d'internats où les enfants autochtones ont été maltraités.

Le ministre a soutenu qu'il s'agissait là d'une tache partagée sur les histoires des deux pays.

À certains égards, nous sommes en avance sur les États-Unis, dans la partie "vérité". Pour ce qui concerne la réconciliation, tout le monde a son propre avis. Une citation de :Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller

La découverte récente de ce que l'on croit être les restes de 215 enfants inhumés dans un lieu de sépulture non marqué près d'un pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, a amplifié l'intérêt pour cet héritage troublant au Canada, mais aussi aux États-Unis.

Mme Haaland, première Autochtone à occuper un poste au Cabinet à la Maison-Blanche, a rencontré il y a deux semaines M. Miller et Mme Bennett pour discuter de plusieurs dossiers, notamment les pensionnats et la lutte contre la violence envers les femmes et les filles autochtones. La secrétaire Haaland a été émue aux larmes lorsque nous l'avons rencontrée au sujet des événements de Kamloops, a déclaré M. Miller. Je crois qu'elle agira avec beaucoup d'énergie là-dessus.

La secrétaire américaine à l'Intérieur Deb Haaland. Photo : Associated Press / Evan Vucci

Le processus sera long, difficile et douloureux, dit Mme Haaland

La veille de sa rencontre avec les ministres canadiens, Mme Haaland a écrit un article d'opinion dans le Washington Post dans lequel elle admettait que la découverte de Kamloops la rendait malade . Mais elle ajoutait que de nombreux Américains ne savent peut-être pas que les États-Unis poursuivaient une politique similaire. Elle a écrit que le premier pas vers la justice pour les Autochtones est de reconnaître les vérités douloureuses et de comprendre leurs effets.

Je suis le produit de ces horribles politiques d'assimilation. Mes grands-parents maternels ont été enlevés à leur famille alors qu'ils n'avaient que 8 ans et ont été contraints de vivre loin de leurs parents, de leur culture et de leur communauté jusqu'à l'âge de 13 ans , a-t-elle écrit.

Membre de la nation Pueblo, au Nouveau-Mexique, Mme Haaland a parlé de l'enquête sur les pensionnats lors d'une allocution aux membres du Congrès national des Indiens d'Amérique, lors de la conférence de mi-année du groupe, mardi. Elle a déclaré que le processus sera long, difficile et douloureux, et qu'il ne résoudra pas le chagrin et la perte subis par de nombreuses familles.

Pour lutter contre l'impact intergénérationnel des pensionnats et promouvoir la guérison spirituelle et émotionnelle dans nos communautés, nous devons faire la lumière sur les traumatismes tacites du passé, peu importe à quel point ce sera difficile , a-t-elle déclaré.