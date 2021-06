La pénurie des pièces automobiles se fait sentir en Abitibi-Témiscamingue

Les concessionnaires automobiles et garagistes du pays sont inquiets des délais de commande pour certaines pièces et des véhicules.

La Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA) a réalisé un sondage auprès de 535 membres en avril, et 91 % ont répondu être inquiets des niveaux de marchandise pour les véhicules neufs dans un avenir rapproché.

Plusieurs raisons expliquent cette pénurie. La fermeture des usines au début de la pandémie a entraîné une réduction du stock des pièces, surtout en ce qui concerne les micropuces. Le coût élevé du transport, les quarantaines et les grèves dans certains ports sont au nombre des facteurs ayant contribué à la pénurie.

Les camions se font rares

En Abitibi-Témiscamingue, les garagistes et concessionnaires observent ainsi des délais de livraison anormalement longs et des ruptures de stock prolongées depuis près d’un an. Il y a donc moins de choix dans les véhicules en vente, mais également dans les pièces de rechange.

La capacité d’avoir des véhicules est très difficile ces temps-ci. Une citation de :Francis Larose, actionnaire et directeur des ventes chez Automobile Paquin ltée, à Saint-Bruno-de-Guigues

Selon M. Larose, les camions sont les véhicules les plus difficiles à obtenir. Sur la chaîne de montage, ils ont de la misère à s’approvisionner en pièces pour construire les véhicules, donc ça ralentit toute la chaîne , explique-t-il. Les exemples de personnes ayant de la difficulté à se trouver un camion sont nombreux.

Une fois que les usines ont repris leur production, les transporteurs n’avaient pas suffisamment de place pour tout transporter. Des conteneurs ont donc été loués dans les ports, à prix élevés, et la marchandise y reste plusieurs semaines avant de pouvoir être livrée.

Les camions seraient les véhicules les plus difficiles à obtenir, selon Francis Larose. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Serge Paquin, directeur du service chez Automobile Paquin ltée, à Saint-Bruno-de-Guigues, note que certaines marchandises sont épuisées pendant plus d’un mois, alors que le délai était de quelques semaines avant la pandémie.

Des hausses de prix et des ruptures de stock

Selon lui, la demande est trop forte pour le rythme de production des usines de fabrication. Comme celles-ci étaient fermées pendant la pandémie, tout le matériel entreposé a été envoyé dans les magasins, ce qui fait qu'elles ne disposent plus du surplus qui leur permettait d'éviter les longs délais de commande.

Même observation à OK Pneus Val-d’Or Vcépro. Certains de nos fournisseurs ont des ruptures de stock, ont moins d’inventaire qu’à la normale. Par contre, chez OK Pneus, pour le moment, c’est encore sous contrôle. Mais d’autres de nos fournisseurs ont des ruptures de stock. Certains items, comme les roues ou les ''mags'' [roues d'alliage], ont beaucoup augmenté. On voit une augmentation de 20 % du prix habituel , explique Marie-Ève Sawyer, copropriétaire d'OK Pneus Val-d’Or Vcépro.

Certains de leurs fournisseurs de pneus ont annoncé des hausses de prix en avril et en juin, et d’autres devraient suivre en juillet. C’est surtout rattaché au coût de transport. C’est l’augmentation du prix des conteneurs et des coûts de transport. Donc ça, ça a plus que quadruplé , constate Mme Sawyer.

Les roues d'alliage sont particulièrement prisées. Photo : Radio-Canada

Bon nombre d'usines de pièces automobiles sont situées outre-mer et doivent recourir à des bateaux pour faire traverser la marchandise. Le transport par bateau n’est pas le plus rapide et reste le moins dispendieux.

Les périodes de grève à mi-temps aux ports de Montréal et de Vancouver ont également ralenti le transport. Les bateaux n’étaient pas déchargés au rythme habituel. Parfois, le matériel est produit, mais on ne réussit pas à l’obtenir parce que l’acheminement du matériel est compliqué, puis les quarantaines, le coût des conteneurs, la rareté des conteneurs et l’explosion des coûts de transport font que les prix ont monté et que la disponibilité est beaucoup moins là qu’à la normale , mentionne la copropriétaire d'OK Pneus Val-d’Or Vcépro.

Cette situation explique des retards pour divers autres produits, pas seulement dans le secteur automobile.

Prévoir ses achats

Mme Sawyer, qui partage le point de vue de beaucoup de garagistes et concessionnaires, affirme que les pneus deviendront une denrée rare bientôt, et qu’il faut s’attendre à une hausse des prix. L’entreprise OK Pneus Val-d’Or Vcépro a prévu le coup et a déjà passé ses commandes de pneus d’hiver.

On a pris de l’avance, on a essayé de ne pas se retrouver dans une situation où on ne pourrait pas répondre à la demande. Donc ces marchandises-là devraient rentrer avant les premières neiges , déclare-t-elle. Elle invite la clientèle à être prévoyante et à commencer son magasinage plus tôt.

Jonathan Croteau, directeur des ventes à Amos Mazda, affirme qu’il y a eu une belle mobilisation chez les concessionnaires de la région. Des échanges de pièces et d’automobiles entre eux leur ont permis de continuer d’offrir une certaine diversité à leurs clients, malgré les difficultés à commander auprès des fournisseurs. L’année dernière, quand on voyait les choses se dessiner un peu, on a prévu un petit peu le coup, de notre côté. On avait augmenté au niveau de nos commandes de véhicules , dit-il.

M. Croteau observe d’ailleurs que les catalogues se remplissent tranquillement, et espère que le moment le plus difficile est passé. Les pneus et l’huile sont toutefois des produits qui pourraient devenir de plus en plus rares, selon lui. Il affirme cependant que les gens en Abitibi-Témiscamingue sont très compréhensifs face à la situation.