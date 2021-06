Contact Nature va gérer l'ancien terrain de la Consol cet été

Le conseiller municipal Raynald Simard a révélé l’information lors d’une entrevue à l’émission Place publique, mercredi après-midi. Le montant du contrat est de 8500 $, a-t-il confirmé plus tard au bout du fil. Saguenay avait acquis de Produits forestiers Résolu (PFR) le terrain pour la somme symbolique de 1 $, il y a deux ans.

En attendant que la première phase de travaux pour la revitalisation du site soit enclenchée, ce qui devrait se produire une fois l'obtention des autorisations du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, les citoyens pourront profiter des lieux dans un environnement sain et sécuritaire, selon le conseiller du district #13. L’endroit est déjà particulièrement achalandé et attire de nombreux adeptes de kitesurf.

On a donné un contrat de gestion pour la période estivale à l’organisme Contact Nature qui a une expertise extraordinaire dans le plein air [...]. Ils vont s’occuper de l'entretien du site, de l’installation de mobilier urbain, des toilettes, des poubelles, de la sécurité. Tout le monde va être bien accueilli sur le site et surtout, sécuritairement , a-t-il expliqué.

Contact Nature est également le gestionnaire de l'activité de pêche blanche l'hiver sur la baie des Ha! Ha!.

Sous la juridiction de la Ville

Avant l'acquisition par Saguenay, un projet citoyen mené par la Corporation d’administration du site de la Consol (CASC) était dans les cartons pour le site de l’ancienne usine à papier fermée en décembre 2003 par Abitibi-Consolidated, puis démolie en 2006.

Le projet, qui comprenait notamment un pavillon d'accueil, n'a pas été retenu par la Ville. Raynald Simard a voulu rassurer la population que les démarches actuelles prévoient que l’endroit se retrouve sous la supervision des autorités municipales. La première phase, qui prévoit un quai de débarquement pour bateaux, pourrait démarrer d’ici la fin de l’année.

On travaille pour y trouver la meilleure vocation possible et je vous dis qu’on est très proche du but aussi. Ce qu’on veut, c’est de ne carrément pas manquer notre coup. À l’heure actuelle, les conseillers de l’arrondissement travaillent avec Promotion Saguenay avec différents consultants de différents organismes de plein air et récréatifs à travers la région pour connaître leurs expériences. On ne veut pas se tromper sur ce projet-là , a assuré Raynald Simard.

À plus long terme, des infrastructures devraient y voir le jour. M. Simard a même avancé la possibilité que La Baie accueille des compétitions nationales de kitesurf. Selon les adeptes avec qui il a discutés, le plan d’eau possède toutes les caractéristiques pour présenter ce type d’événement.