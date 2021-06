L’industrie du tourisme devrait faire des campagnes publicitaires, selon un rapport

L'Ontario peut relancer son secteur touristique en difficulté en encourageant le tourisme à l’aide de coupons rabais et de campagnes publicitaires, peut-on lire dans le rapport d’un groupe de travail gouvernemental publié mercredi.

Le Groupe de travail ministériel sur la relance économique du tourisme, mis sur pied après la publication du budget du gouvernement, a présenté un rapport contenant 10 recommandations clés visant à relancer le secteur.

L'industrie touristique de l'Ontario a la capacité de se relancer tout en encourageant les gens à se créer de nouveaux souvenirs amusants et aventureux grâce à des expériences locales, en toute sécurité et en toute confiance. Ce faisant, cela relancera l'économie touristique de l'Ontario , a déclaré Tim Hudak, président du groupe de travail et ancien chef du Parti progressiste-conservateur.

Le groupe de travail a exhorté le gouvernement à créer des programmes de coupons rabais qui serviraient à encourager les Ontariens à explorer la province.

La carte de points devrait avoir une composante numérique et être reliée à une application mobile pour faciliter la tâche des consommateurs , peut-on lire dans le rapport, qui cite l'Île-du-Prince-Édouard et Londres, au Royaume-Uni, comme exemples de juridictions ayant déjà mis en place de tels systèmes.

L'année des vacances à domicile

Les budgets 2020 et 2021 prévoyaient un programme de relance du tourisme en Ontario muni d’une enveloppe de 100 millions de dollars en plus de 100 millions de dollars en paiements ponctuels pour les entreprises touristiques par le biais d'un programme de subventions.

Le groupe de travail recommande de faire de 2021 l' Année des vacances à domicile afin d'encourager les gens à voyager dans la province plutôt que d'aller ailleurs une fois que cela sera permis.

Le groupe de travail suggère une campagne de marketing centrée sur les nouvelles journées À vous de découvrir , qui, selon lui, susciteraient l'enthousiasme des Ontariens pour rattraper les vacances perdues pendant la pandémie .

Selon le groupe de travail, il y aurait des campagnes de publicité pour inciter les gens à sortir et à explorer l'Ontario pendant ces journées spécifiques.

Insistez sur le fait qu'en participant au tourisme, vous soutenez vos voisins, vos amis, etc. , peut-on lire dans le rapport.

Sécuritaire

Le groupe a déclaré que la province devrait également donner la priorité à la sécurité dans ses messages.

De plus, le rapport suggère au gouvernement de permettre la consommation d'alcool sur les plages et les terrasses de piscine, afin de permettre aux gens de se détendre et de profiter pleinement de l'activité , peut-on lire dans le rapport.

La ministre du Tourisme, Lisa MacLeod, a déclaré qu'elle prenait ces recommandations en considération.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les recommandations et les propositions présentées dans ce rapport joueront un rôle essentiel en aidant notre gouvernement à élaborer une voie claire pour assurer la reprise à long terme de l'industrie touristique de l'Ontario , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Avec les informations de La Presse canadienne