Des histoires de pêche qui peuvent coûter cher

Une fois par an, les agents des pêches s’installent à l’entrée du quai de Sainte-Anne-des-Monts pour discuter avec les amateurs de pêche récréative.

L’endroit est propice à la conversation. Le quai est achalandé et accessible. Le musée Exploramer à l’entrée du quai attire les visiteurs; la circulation y est constante. C’est une plaque tournante , relève Jean-François Sylvestre, chef de la Division de la conservation et de la protection du secteur Gaspésie — Bas-Saint-Laurent/Îles-de-la-Madeleine.

Pêche à la morue sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts (archives) Photo : Radio-Canada

Pour la première fois cette année, la pêche au maquereau sera limitée à 20 prises quotidiennes par personne.

Cela peut paraître beaucoup, mais cette pêche attire de nombreux touristes, déjà présents au quai de Sainte-Anne-des-Monts, par ce 23 juin ensoleillé. Plusieurs de ces pêcheurs amateurs ambitionnent de repartir à la maison avec une glacière pleine.

Les touristes, attirés par la pêche, sont déjà au rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Comme c’est la première fois qu’une telle limite est imposée pour la pêche au maquereau, beaucoup ignorent encore la nouvelle règle. C’est bon de le savoir , souligne un couple de touristes de Saint-Jean-de-Matha qui s’apprête à sortir leur équipement.

L’autre enjeu des agents est de prévenir le braconnage, notamment celui de la morue et du homard.

La pêche à la morue franche, une espèce en voie de disparition, est strictement encadrée à cinq poissons par jour par personne et n’est permise que durant deux brèves périodes estivales.

En 2020-2021, 14personnes ont été épinglées pour avoir illégalement pêché la morue. Elles ont d’une amende de 625 $, en moyenne.

Le homard sous haute surveillance

Depuis quelques années, le roi des crustacés étend son aire de répartition dans le golfe et se fait plus présent sur les côtes du nord de la Gaspésie.

La pêche récréative du célèbre crustacé est complètement interdite, même pour consommation personnelle, ce que peu de gens savent.

Le homard peut être attrapé avec un appât, dans des casiers, comme le fait la pêche commerciale, mais peut aussi être pêché à la ligne ou en plongée, et ce, même la nuit. On a vu même dans des endroits où il y a très peu d’eau, être ramassé à la main ou à la gaffe , raconte Jean-François Sylvestre.

Cet agrès maison, sur lequel on ajoute un appât, a été fabriqué pour pêcher illégalement du homard. Photo : Radio-Canada

Pêcher un homard pour le souper peut coûter cher. Tout ce qui a servi à commettre l’infraction peut être saisi , souligne M. Sylvestre.

Cette saisie peut inclure tout le matériel de plongée, l’embarcation et même le véhicule du pêcheur fautif. Et on en a [saisi] dans les dernières années , précise Jean-François Sylvestre, des équipements complets de plongée, des véhicules, des embarcations, on en fait sur une base régulière.

Les agents des pêches ont choisi le quai de Sainte-Anne-des-Monts parce qu'il s'agit d'un endroit très fréquenté par les amateurs de pêche de partout au Québec. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

L’an dernier, la moyenne des amendes imposées pour pêche illégale de homard a été de 2000 $.

Les agents des pêches, dit-il, ont déjà été confrontés à des problèmes similaires du côté sud de la Gaspésie. C’est maintenant au tour du secteur nord de vivre le phénomène depuis trois ans.

La ressource attire aussi les réseaux de braconniers qui vont même jusqu’à plonger pour récupérer les prises des casiers des pêches expérimentales au homard en cours dans le secteur. Le ministère estime que ce braconnage perturbe les données et pourrait retarder le passage à la pêche commerciale.

D’après le porte-parole de Pêches et Océans, des interventions majeures ont eu lieu récemment. Des dossiers sont maintenant devant les tribunaux.

Durant l'été, les agents des pêches visiteront d'autres quais et d'autres lieux de pêche afin de vérifier si les règles sont bien respectées, indique Jean-François Sylvestre Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Au cours de l’été, les agents seront présents sur les quais et même sur les plages, à certains endroits privilégiés par les connaisseurs. On les connaît aussi , commente le responsable de Pêches et Océans.

Jean-François Sylvestre invite la population à signaler tous les actes de braconnage ou comportements suspects dont ils auront été témoins.

Avec la participation de Jean-François Deschênes