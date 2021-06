Loi C-208 : les agriculteurs du pays s'apprêtent à crier victoire

Cette mesure était réclamée depuis longtemps dans le monde agricole. Adoptée à la Chambre des communes le 12 mai 2021, elle a finalement été avalisée par le Sénat.

La présidente de l'Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, Sophie Lévesque a parlé d'une très grande nouvelle et a mentionné le travail accompli par le milieu agricole et politique pour arriver à l'adoption de la Loi.

Faciliter le transfert au sein de la famille

La loi actuelle prévoit un taux d’imposition plus avantageux lors d’une transaction hors du cercle familial.

Un cédant qui voulait vendre l’entreprise agricole à son enfant devait payer de l'impôt, alors que s’il vendait à un étranger, ne payait pas d'impôt , résume Sophie Lévesque.

Cette ferme de Richmond a été vendue 9,2 millions de dollars en octobre 2017 (archives). Photo : Google Maps

À titre d’exemple, elle affirme que pour certains agriculteurs, la conservation de l’entreprise au sein de la famille pouvait représenter jusqu'à 400 000 dollars d'impôt à payer pour une transaction d’un million de dollars.

Certains cédants repoussaient la vente de leur entreprise parce que la Loi faisait en sorte qu'il fallait qu'ils choisissent entre une retraite confortable et vendre l'entreprise à leur enfant , explique-t-elle.

La nouvelle loi permettra de faciliter une telle transaction en stipulant que le même taux d’imposition sera en vigueur pour les membres de la famille.

Une fois la Sanction royale obtenue, ce qui adviendra dans les prochains jours, MmeMadame Lévesque s'attend à ce que le nombre de transferts de fermes augmente au sein des familles canadiennes.

Donner de l’air aux petites et moyennes entreprises

Le sénateur Éric Forest a milité pour que le projet de loi soit priorisé, afin de s’assurer qu’il soit adopté avant la fin de la session parlementaire.

On pénalisait nos petites et moyennes entreprises, particulièrement dans le secteur agricole et des pêches , pense-t-il.

Éric Forest, sénateur et ancien maire de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada

Selon M. Forest, la loi poussait les fermiers à faire du démantèlement plutôt que de vendre leur entreprise à leurs enfants, ce qui affectait les secteurs économiques concernés.

Ils vendaient leur quota, ils vendaient leur bétail, ils vendaient leur équipement. Donc, à la fin de la journée, c'était beaucoup plus intéressant financièrement pour eux, mais pour la collectivité qui venait de perdre un agriculteur, ça avait des impacts sur la dévitalisation.

Le sénateur indique que la Loi C-208 a été réfléchie pour éviter d’en faire profiter de grandes multinationales : elle stipule que les transactions, pour être concernées par la mesure, devront être de moins de 15 millions de dollars.

L’acquéreur devra également maintenir l’entreprise en roulement durant les cinq années suivant l’achat.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger