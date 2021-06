M. Lemay indique avoir commencé le processus de signatures d’appui nécessaire à sa candidature. Il devra en recueillir 50, s’il veut pouvoir devenir candidat.

C’est après avoir consulté et écouté sagement les Gatinoises et les Gatinois que j’ai décidé de me lancer dans le processus d’acquisition des signatures requises pour devenir candidat à la mairie de Gatineau , explique-t-il par voie de communiqué. Les besoins de mes concitoyennes et concitoyens me tiennent à cœur et c’est ce qui me pousse à me présenter de nouveau cette année.

Le candidat potentiel dit vouloir s’appuyer sur son expérience acquise en 2013.

À l’époque, il avait tenté de déloger le maire Marc Bureau et avait obtenu un peu plus de 9 % des voix, terminant en troisième position sur quatre candidats.

M. Lemay prévoit arpenter les rues de la ville pour recueillir les signatures nécessaires afin de pouvoir soumettre sa candidature.

M. Lemay est un ancien employé du Service de sécurité incendie de la Ville de Gatineau, et un ancien commissaire à la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, souligne-t-il dans son communiqué, ajoutant se déclarer totalement indépendant.

M. Lemay est le 5e candidat déclaré à la mairie de Gatineau. Jusqu’ici, Jean-François LeBlanc, France Bélisle, Maude Marquis-Bissonnette et Rémi Bergeron se sont lancés dans la course.

Avec les informations de Nathalie Tremblay