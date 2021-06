COVID-19 : 92 nouveaux cas dans les 24 dernières heures en Alberta

La moyenne des cas positifs au cours des sept derniers jours est de 1,93 %.

199 personnes sont actuellement à l'hôpital et 56 de ces patients sont toujours aux soins intensifs.

En date du 22 juin, 3 903 238 doses de vaccin ont été administrées. Jusqu'à 71 % de la population admissible a reçu au moins une dose et 31,5 % des Albertains de 12 ans et plus sont maintenant complètement vaccinés.

Alors que la situation s'améliore continuellement en Alberta, les autorités continueront de partager les données en lien avec la COVID-19 seulement les jours de la semaine.