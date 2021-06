Le film sera présenté en préouverture du festival le 4 août prochain, soit deux jours avant sa sortie au Canada et aux États-Unis, lors d’une soirée événement au Cinéma Impérial, a-t-on appris mercredi dans un communiqué.

Le film met notamment en vedette Margot Robbie, de retour dans le rôle de Harley Quinn, Idris Elba, dans le rôle de Bloodsport, et Sylvester Stallone, qui prête sa voix au personnage de King Shark.

L’équipe de Fantasia en a profité pour dévoiler quelques titres qui seront diffusés lors du festival, qui se tiendra du 5 au 25 août prochain. Parmi ces longs métrages, on compte plusieurs films présentés lors du Festival de film Sundance en janvier dernier, comme Prisoners of the Ghostland, du réalisateur japonais Sion Sono, mettant en vedette Nicolas Cage et Sofia Boutella.

Fantasia présentera également Dreams on Fire, le premier long métrage du cinéaste québécois Philippe McKie, installé au Japon depuis près d’une décennie. Le film offre aux cinéphiles une incursion au cœur de la scène culturelle alternative de Tokyo.