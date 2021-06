Un syndicat soulève des enjeux de sécurité en obstétrique à l'hôpital de Chandler

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ) tire à boulets rouges sur le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Selon l’organisation, le réseau de la santé régional met à risque, en raison de sa gestion qualifiée de déficiente, le personnel ainsi que la clientèle du département d’obstétrique de l’hôpital de Chandler.

Dans un communiqué publié mercredi, le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec critique la gouvernance du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , faisant valoir que des problèmes perdurent au centre hospitalier depuis plusieurs mois. Selon son président, Pier-Luc Bujold, le manque de personnel serait flagrant, ce qui cause une surcharge de travail significative.

Le centre hospitalier de Chandler (archive) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On demande constamment d’en faire plus. On a des infirmières, dans les dernières semaines, qui ont fait 70, 80, 90 ou même 100 heures en une seule semaine. Ça n’a juste plus de bon sens! Une citation de :Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec dénombre 11 membres au département d’obstétrique de Chandler; trois seraient en maternité et trois autres, en arrêt de travail. Selon le syndicat, un minimum de six infirmières serait pourtant nécessaire par période de 24 heures.

L’inquiétude serait d’ailleurs à son comble, selon Pier-Luc Bujold, à l’approche des vacances estivales. Les gens nous disent que c’est clair qu’ils ne passeront pas à travers l’été, qu’ils vont tomber malades, qu’ils vont aller ailleurs. Ils ne peuvent plus subir ça, vivre ça , lance le leader syndical.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold (archive) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

M. Bujold ajoute que des infirmières se retrouveraient seules avec des patientes en travail et que des déclenchements d'accouchement seraient programmés lorsque l'équipe à l'horaire est incomplète.

Toujours selon le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne respecterait pas son plan de contingence. Pier-Luc Bujold défend que le réseau régional de santé refuse d’admettre son incapacité à offrir un service hors pair sur certains quarts de travail. Selon lui, des transferts devraient être envisagés vers d’autres hôpitaux gaspésiens.

Le syndicat dit avoir demandé à plusieurs reprises qu’une rencontre soit organisée avec les membres, la direction des soins infirmiers et la direction des services professionnels. Selon M. Bujold, ces tentatives sont demeurées, jusqu’ici, lettre morte .

Une équipe de médecins et d’infirmières avec un bébé naissant tout de suite après un accouchement (archive) Photo : Avec la gracieuseté de Mélanie Provencher

Pier-Luc Bujold soutient que le sous-ministre à la Santé a été interpellé par le député de Bonaventure, Sylvain Roy. En conséquence, davantage d'heures supplémentaires obligatoires auraient été ordonnées hier en fin de journée pour qu’il y ait des gens en tout temps .

Le président du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec compte sonner l’alarme auprès de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. Un audit est en cours quant à la gestion administrative du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux gaspésien.

Tout est fait dans les règles de l’art, dit le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

La directrice des services professionnels au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Dredocteure Nathalie Guilbault, se dit surprise des allégations du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec et défend qu’il n’y a pas d’enjeu de sécurité au département d’obstétrique de Chandler.

Tout est fait dans les règles de l’art, pour ma part. Une citation de :Dre Nathalie Guilbault, directrice des services professionnels au CISSS de la Gaspésie

En entrevue avec Radio-Canada mercredi, celle qui est également directrice générale adjointe par intérim a indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance des situations problématiques énumérées par le syndicat.

C’est certain que parfois, il peut y avoir des maladies et des arrêts de travail pour différentes raisons et ça peut bousculer les horaires qui ont déjà été mis en place , admet-elle néanmoins.

Le CISSS dit poursuivre ses efforts de recrutement afin d'embaucher des infirmières (archive), Photo : Radio-Canada

Dredocteure Guilbault maintient que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux gaspésien retourne toutes les pierres afin d'embaucher de nouvelles ressources, mais que le recrutement demeure un défi.

Ce n’est pas facile, je vous l’accorde, parce que les gens ont besoin de vacances et ont besoin de faire un travail dans les meilleures conditions possibles, mais je vous dirais que le problème qui se vit actuellement [au niveau du] manque de ressources humaines, c’est une chose qui est vécue partout à travers le Québec , mentionne la gestionnaire.

Une femme enceinte (archives) Photo : Getty Images

Selon elle, aucune rupture de service n’est envisagée au service d'obstétrique du centre hospitalier de Chandler. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’hésitera pas, rassure Dredocteure Guilbault, à ordonner des transferts si la sécurité des patientes était compromise par le manque de ressources en place.

Un corridor de services et un plan de contingence sont prévus à cet effet et seront appliqués. Si le besoin se faisait sentir de façon ponctuelle, c’est certain que ça va être utilisé à ce moment-là , assure-t-elle, ajoutant que la situation actuelle ne requiert pas de telles mesures.

Sans pouvoir s'avancer sur les délais, Dredocteure Guilbault mentionne qu’une rencontre sera prévue à court terme avec l’équipe du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec afin de discuter de la situation qui prévaut au département d’obstétrique du centre hospitalier de Chandler.

