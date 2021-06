Ravis, excités, craintifs : les Manitobains réagissent à la réouverture du Manitoba

À partir de samedi, les Manitobains pourront, entre autres, aller dans les bars et les restaurants, dans les salles de sport, chez le coiffeur et recevoir jusqu’à 10 personnes chez eux à l'extérieur.

Nous sommes ravis , s’exclame Sachit Mehra, le propriétaire des restaurants East India Company. C’est une annonce surprise, mais même d’être ouvert un peu, juste à 25 %, c’est assez pour reprendre.

Son restaurant est fermé depuis environ huit mois. Il s’attend maintenant à ce que la confiance des clients grandisse peu à peu, au fur et à mesure que les taux de vaccination augmentent eux aussi à travers la province.

Cela va faire du bien à la santé mentale des gens de pouvoir être avec d’autres personnes que celles avec lesquelles elles vivent , affirme, pour sa part, Carole Friesen, rencontrée à La Fourche.

Je suis très énervée, ça va ramener un semblant de normalité , ajoute Theresa Williams, une autre passante.

D’autres sont plus sceptiques

Plusieurs personnes interrogées par Radio-Canada sont cependant moins enthousiastes.

Je pense que c’est trop tôt. Le variant Delta arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils devraient plutôt ouvrir en septembre, octobre , estime Albert, un autre Winnipégois rencontré à La Fourche.

Moi, je n’irai pas dans un restaurant , renchérit l'ami qui l'accompagne.

Je pense que c’est un tout petit peu précoce. Je crains que les hôpitaux soient sous pression alors qu’on attend encore l’arrivée ou l’expansion du variant Delta , déclare Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface.

Le spécialiste relève que l’immunisation avec une seule dose n’est pas aussi efficace contre ce variant par rapport aux autres. Si l'on avait plus de gens immunisés avec deux doses, je serais plus rassuré , précise-t-il.

Besoin d’un plan concret

D’autres facteurs demeurent pour le moment inconnus, notamment du côté des restaurateurs.

En effet, les Manitobains devront fournir une preuve de vaccination s’ils souhaitent aller au restaurant. Or, ce sera probablement aux propriétaires d’établissements de vérifier, grâce à la fiche de vaccination du Manitoba ou à une application lancée prochainement, de vérifier si les gens sont bel et bien complètement vaccinés.

Pour nous, c’est un problème de savoir de quelle manière on va vérifier la vaccination. Si les gens ont une carte, on peut le faire, mais s’ils n’en ont pas, comment on fait , s’interroge Sachit Mehra. Il est toutefois catégorique : On ne fera pas la police.

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a tenu à rappeler qu’il y a toujours une crise au sein du système de santé .

Si l'on veut continuer à rouvrir, nous avons vraiment besoin d'avoir un plan concret de la part du gouvernement pour l’embauche de plus d’infirmières. Si l'on veut un plan sérieux pour rouvrir le Manitoba, on a besoin d’un plan pour renforcer et soutenir notre système de santé , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, s’est quant à lui exprimé sur Twitter : La réouverture rapide de [Brian] Pallister s'est régulièrement retournée contre les Manitobains. Nous devrions nous préparer à une éventuelle quatrième vague du variant Delta, en particulier dans les zones où les taux de vaccination demeurent faibles.

Avec des informations de Mina Collin et Patrick Foucault