Une Saguenéenne restaure des oeuvres qui portent les marques du temps

Une jeune femme originaire d'Arvida revient dans la région pour offrir un service plutôt rare à l'extérieur de Montréal : la restauration de peintures anciennes et modernes. Annick Tremblay compte offrir ses services tant aux propriétaires d'œuvres d'art privés qu’aux musées ou aux institutions propriétaires de tels tableaux.

Annick Tremblay est détentrice d’une maîtrise en restauration dans la seule université au pays qui offre cette formation, l'Université Queen's de Kingston, en Ontario. En raison de la barrière de la langue, elle a hésité avant d’entamer sa formation.

Elle a d’abord fait un baccalauréat et une maîtrise en histoire de l'art à l'Université Laval. Son mémoire portait spécifiquement sur un restaurateur d'origine britannique, J. Purves Carter, qui avait été embauché par les prêtres du Séminaire de Québec pour examiner et restaurer leur collection de peintures entre 1907 et 1912.

Des oeuvres anciennes et modernes

À peine installée dans la maison familiale à Saguenay, Annick Tremblay a déjà des contrats de quelques propriétaires privés. Elle doit réparer une fissure d'environ un centimètre et demi sur une huile sur toile peinte par Jeanne Réhaume en 1953. Une autre peinture, signée Moor, a souffert de l'humidité parce qu'elle était accrochée sans protection au mur qui donne sur l'extérieur de la résidence.

Cette peinture signée Moor a été affectée par l'humidité. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Quand c'est exposé à l'humidité, la toile va se resserrer. Quand ça sèche, ça va se desserrer, explique la restauratrice. Pour pouvoir stopper ça, il faut qu'on réadhère la couche picturale.

Annick Tremblay travaille l'œuvre « La vieille chapelle de Tadoussac » pour le Musée national des beaux-arts à Québec. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Parmi sa clientèle, Annick Tremblay vient de mener un premier contrat à terme pour le Musée national des beaux-arts du Québec. Elle devait nettoyer et retoucher une ancienne restauration sur La vieille chapelle de Tadoussac, réalisée par le peintre Charles Huot au début du 20e siècle.

Elle a eu une surprise en retirant le cadre de l'œuvre. Ce tableau a été peint sur une toile qui est recyclée. Donc, en dessous de ce tableau-là, nous avons un autre tableau. Elle soupçonne la présence d'un paysage, ajoutant que les peintres utilisaient occasionnellement d'anciennes toiles de cette façon.

Un marché étendu

Annick Tremblay espère pouvoir gagner sa vie grâce à son atelier de restauration en visant un marché qui couvre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale et Charlevoix.

Par exemple, elle a une œuvre d'environ un mètre de diagonale à restaurer qui présente un important défi. Elle provient d’un client de l'Ange-Gardien, près de Québec. Après avoir obtenu le contrat à distance, elle a finalement constaté que le tableau de Charles-Henri Miller, datant de 1886, était beaucoup plus endommagé que prévu.