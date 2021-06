Une nouvelle compétition cycliste voit le jour en Abitibi-Témiscamingue

En l’absence du Tour de l’Abitibi, les Épreuves nordiques proposeront cinq critériums dans les rues d’Amos, du 21 au 25 juillet. L’événement est organisé par le Club cycliste Subway, afin d’offrir plus de courses et plus de calibre à l’équipe junior abitibienne.

Cet été, on a quand même 11 athlètes. On a plusieurs cyclistes de deuxième année qui n’ont pratiquement pas eu de saison l’année dernière, ce qui fait qu’on trouvait ça vraiment plate pour eux d’avoir un calendrier assez restreint. Alors, on a comme voulu créer quelque chose pour faire un événement cet été , explique Roxanne Pépin, présidente du Club cycliste Subway.

Du calibre

Des athlètes des niveaux junior, senior et maître, hommes et femmes, de partout au Québec et même de l’extérieur si les mesures sanitaires le permettent, pourront prendre part aux cinq épreuves.

En faisant une catégorie ouverte, on voulait augmenter le calibre des courses pour nos jeunes. Le fait de faire des critériums avec les seniors, ça augmente le calibre, un peu comme dans la formule des Mardis de Lachine , fait valoir Roxanne Pépin, qui souhaite en faire une compétition annuelle.

Les Épreuves nordiques présenteront aussi, en collaboration avec le Club cycliste d’Amos, une tranche de la Coupe du Québec pour les cyclistes espoirs, les 24 et 25 juillet, prenant ainsi le relais du Tour de la relève cette saison.

Début de saison

Par ailleurs, la Fédération québécoise de sports cyclistes a lancé mardi dernier la nouvelle saison de vélo, après une année durement éprouvée par la pandémie. Les membres de l’équipe junior abitibienne amorcent leur saison ce week-end, au Grand Prix de la Mairie, à Contrecœur.

Il va y avoir un semblant de saison de vélo cet été. Ça va être pas mal mieux que l’année passée. Ça va être assez condensé, vu qu’on a deux mois pour faire la saison au complet, mais il devrait y avoir des championnats québécois, des championnats canadiens, et il y a une sélection pour les mondiaux aussi. Nos athlètes se sont entraînés pas mal fort, souvent avec d’anciens athlètes retraités, donc ils font de bonnes sorties depuis un bout. Ils sont en bonne forme , estime Roxanne Pépin.

Sous la direction sportive de Mathieu Roy, le Club cycliste Subway compte 11 membres, dont une fille. Six sont des athlètes à leur deuxième saison junior. Ils proviennent tous d’Amos, à l’exception de deux coureurs de Rouyn-Noranda et un cycliste de Trois-Rivières.